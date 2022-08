Riquelme y la venganza del Negro Bulos por Boca en ESPN: "No va más"

La venganza del "Negro" Bulos contra Juan Román Riquelme por Boca en el programa de televisión ESPN F90. El descargo del periodista.

El Negro Bulos se desquitó con Riquelme: "No va más".

El Negro Bulos se desquitó con Riquelme: "No va más".

Federico "El Negro" Bulos se tomó revancha de Juan Román Riquelme en ESPN F90, el programa de televisión del que forma parte de lunes a viernes entre las 13 y las 15. El panelista se dirigió al vicepresidente de Boca, quien lo había desafiado hace algunos días en el mismo ciclo.

Con el habitual conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo en Europa por motivos laborales, esta edición la comandó Diego "El Chavo" Fucks. Además, en el estudio del canal de cable de deportes estuvieron Marcelo "El Cholo" Sottile, Carlos "El Cai" Aimar, Daniel Arcucci, Oscar "El Cabezón" Ruggeri y Carlos "El Mono" Navarro Montoya.

El Negro Bulos se vengó de Riquelme por Boca en ESPN: "No va más"

El tema de debate era el estilo de juego del equipo dirigido por Hugo Ibarra, que derrotó al líder Atlético Tucumán por 2-1 en "La Bombonera" y aún lucha por el título de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Fue entonces cuando "Fede" opinó: "Yo veo que (Juan) Ramírez toca y no veo que vaya comprometido a un lugar incómodo".

Incluso, el periodista deportivo destacó que "(Guillermo) ´Pol´ Fernández menos, porque tiene otras características, y (Óscar) Romero menos, porque tiene otro andar". "Pero qué, ¿les pesa la camiseta?", lo apuró Aimar. "Son los números 10 de cuando jugábamos nosotros", acotó Ruggeri con relación al estilo cansino de los jugadores mencionados por su compañero.

"¡Bueno, no van más!", vociferó "El Negro" Bulos. "Pasaron 30 años, no se juega más al fútbol...", añadió. En ese instante apareció Fucks y lo desafió al aire: "Decíselo a Riquelme, eh, que fue el que trajo a Romero". "¡Pará, pará! Gritale a Riquelme ahí, dale", insistió el conductor al tiempo que señalaba una de las cámaras del estudio.

Sin esquivar la situación, el platense miró fijo a la cámara que lo estaba enfocando y dijo: "Román, no va más... Pero no por Romero". Antes de que continuara hablando, sus compañeros empezaron a reírse por haberse intimidado y "El Chavo" interrumpió: "¿Qué pasó, ahora nos echamos para atrás?".

El Negro Bulos se desquitó con Riquelme: "No va más".

"¿Cómo voy a decir que Romero no puede jugar? ¡Claro que puede jugar! Lo que tiene que hacer es adaptarse a otro ritmo", se defendió Bulos. "¿Cómo hace 'Juanfer' (Juan Fernando Quintero) en River?", les preguntó a sus colegas. No obstante, las cargadas y las burlas siguieron para él al ritmo de la canción De Reversa, de la banda El Símbolo. "Es Riquelme el que dice que hay que dársela al 10", comentó Fucks. "¡Pero Riquelme está equivocado en eso!", completo "El Negro".

Cuando Riquelme chicaneó a Bulos por Boca en ESPN: "No tengo nada que aclarar"

El martes 16 de agosto de 2022, el vice del club de La Ribera fue entrevistado por F90 en vivo y se dio el siguiente diálogo con el periodista:

Bulos: "¿Ibarra es el entrenador definitivo, interino, cómo es?".

Riquelme: "Yo vivo con las cosas bien claras... ¿Hasta cuándo tiene contrato Ibarra, hasta mañana o hasta fin de año? Hasta fin de año, entonces las cosas claras no las tenés vos".

B: "Te lo pregunto para que vos lo puedas aclarar...".

R: "Primero, tiene contrato hasta fin de año. No tengo nada que aclarar. Después me dijeron que dijiste que no sabías quién era el cuerpo técnico de Ibarra, cómo se conformaba o algo así...".

B: "Del cuerpo técnico no hablé, hablé de Ibarra".

R: "Ibarra viene dirigiendo nuestra Reserva hace más de un año, ganó dos campeonatos... Lo tiene merecido".

B: "O sea, vos proyectás el futuro de la Copa Libertadores con él...".

R: "Todos los viernes juega la Reserva, eh. Y ganó los dos campeonatos, hizo méritos para estar en el lugar en el que está".

B: "¿Pero va a seguir siendo el técnico después de diciembre?".

El fuerte cruce anterior entre Riquelme y Bulos por Boca en ESPN.

R: "Pará, pará, yo hablo y después vos contestás, si no hablás vos solo... Él dirigió a la Reserva mucho tiempo, ganó dos campeonatos, hacía muchísimos años que la Reserva no ganaba: 2010, 2011. Después de muchos años, ganó dos títulos, lo ha hecho de maravilla. El lugar que tiene hoy se lo ganó. Estamos muy contentos con él, quisiéramos jugar de la misma manera de local que cuando nos toca ir de visitante. Pero tenemos las cosas claras: sabíamos que después de quedar afuera de la Libertadores con Corinthians íbamos a sentir ese golpe en algún momento. En algún momento íbamos a caer, iba a costar competir nuevamente porque la ilusión era muy grande, el equipo jugó un gran partido y tendría que haber pasado ese día. Me tocó vivirlo de jugador de fútbol: cuando quedás afuera de una competición importante, en algún momento lo sentís, anímicamente te caés. El otro equipo parece más rápido y fuerte que vos, perdés muchas energías y es lo que a nosotros nos pasó".

B: "¿Proyectás la Copa Libertadores 2023 con Ibarra de técnico?".

R: "No podemos pensar en el año que viene, pero estamos muy contentos con el plantel y el técnico que tenemos. Lo tiene merecido y lo está haciendo muy bien. Tiene que encontrar la misma regularidad de visitante que de local. ¿Por qué tenemos que hablar de una cosa que pasará dentro de un año? ‘Boca está en duda para el año que viene’, dicen. No tenemos ninguna duda nosotros".