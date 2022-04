Ricardo Centurión sumó un nuevo escándalo a San Lorenzo

El ex jugador de Boca, Racing y Vélez, entre otros, volvió a tener una situación problemática en un club.

En los últimos minutos del partido entre San Lorenzo y Patronato se escuchó un grito de guerra por parte de los hinchas del Ciclón. Enojados por la situación del club, apuntaron contra todos. Ahora, a la actualidad futbolística que vive el club se le sumó un nuevo escándalo con Ricardo Centurión quien tuvo una mala actitud.

El ex jugador de Boca, Racing y Vélez, entre otros, volvió a tener una situación problemática en un club. El jugador pegó un faltazo al entrenamiento y no le avisó a nadie en el cuerpo técnico. De esta forma, sumó un nuevo inconveniente al club. Centurión tampoco había ido a un entrenamiento de Pedro Troglio y, en ese momento, se dijo que estaba lesionado. No obstante, ahora, la historia tuvo un nuevo capítulo con Fernando Berón al frente del equipo.

En principio, el acto de indisciplina del que se habló es la falta al entrenamiento de la tarde en San Lorenzo sin avisar a ningún representante del cuerpo técnico y dirigentes. Este nuevo acto de Ricardo Centurión se suma a la larga situaciones que vivió desde Boca hasta Racing, incluso de Vélez. Desde la violencia de género -denuncia que todavía mantiene en su contra- a los choques mientras manejaba cuando estaba en Racing. Por otro lado, también estuvieron y se contabilizan los roces que tuvo con Mauricio Pellegrino en el conjunto de Liniers.

Por otro lado, vale decir, que -en su favor- se rumoreo que Ricardo Centurión había reclamado una deuda del club hacia él. En medio de la situación política y dirigencial eso era un golpe más a la continuidad del mediocampista. No obstante, fue el propio Centurión quien dio de baja esa versión al sostener en su propio Instagram que "la información que circula es falsa".

Más allá de ese caso puntual, lo cierto es que la situación de Centurión en el club suma un nuevo bloque a la compleja actualidad que vive el Cuervo. Desde la situación futbolística -con la reciente renuncia de Pedro Troglio- a la vida dirigencial, ya que Marcelo Tinelli tiene que definir si seguirá de licencia, si vuelve al club o si renuncia.