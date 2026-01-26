Quién es Guzmán Corujo, el nuevo refuerzo de San Lorenzo en este mercado de pases 2026

En las últimas horas se conoció que, finalmente, Damián Ayude va a tener un nuevo jugador para reforzar su plantel en San Lorenzo. En este caso se trata de un defensor uruguayo, Guzmán Corujo que llegó desupés de un paso por Colombia en donde jugó en el América de Cali.

Nacido el 2 de agosto de 1996 en Rodríguez, Uruguay, Corujo se suma al plantel azulgrana como una opción de experiencia para fortalecer la última línea en el Torneo Apertura. Formado en las divisiones juveniles de Nacional de Montevideo, Corujo debutó profesionalmente en 2017 y rápidamente se consolidó como un defensor confiable. Durante su etapa en el club tricolor disputó más de cien partidos oficiales y fue parte de varios equipos campeones del fútbol uruguayo, lo que le permitió adquirir rodaje en competencias locales e internacionales. Su buen rendimiento lo llevó a dar el salto al exterior, sumando experiencia en distintas ligas.

En 2022 emigró a la Major League Soccer para jugar en Charlotte FC, donde tuvo continuidad y acumuló más de 30 encuentros oficiales, además de convertir un gol. Luego continuó su carrera en Europa, con un breve paso por el FK Čukarički de Serbia, una experiencia que, si bien no le dio demasiados minutos, le aportó crecimiento personal y adaptación a otros estilos de juego. En los últimos años defendió la camiseta de Deportivo Cali, en el fútbol colombiano, antes de quedar con el pase en su poder y cerrar su llegada a San Lorenzo.

Corujo es un defensor central de perfil clásico: fuerte físicamente, con buen juego aéreo y una lectura defensiva sólida. Su altura y presencia lo convierten en una pieza útil tanto para el juego directo como para las pelotas detenidas, y su recorrido internacional le da un plus de experiencia para un equipo que busca solidez y recambio en el fondo.

El caso Alexis Cuello y la presión de Boca

Más allá del resultado, el foco principal pasó rápidamente al mercado de pases. El interés de Boca por Cuello volvió a instalarse con fuerza y generó tensión en el mundo del "Cuervo", especialmente por tratarse de una pieza clave en el ataque que, como todo indica, se quedará en el club tras rechazar la oferta.

Ayude no eludió la consulta sobre el delantero y fue tajante con su postura: “Yo necesito que Cuello haga goles porque es jugador de San Lorenzo. Boca tiene que resolver lo suyo. De nuestro lado hay que cortar con el tema. Él debe estar concentrado acá, como siempre. Es un profesional muy serio”.