Pergolini rompió el silencio y apuntó contra Riquelme por su trabajo en Boca: "Vergüenza"

Mario Pergolini criticó de manera contundente a Juan Román Riquelme por su gestión en Boca Juniors y no se guardó nada.

Mario Pergolini apuntó sin filtro contra Juan Román Riquelme por la gestión que lleva a cabo en Boca Juniors. Como es habitual desde que dejó el club por las diferencias con otros directivos, el conductor no duda en liquidar al actual vicepresidente cada vez que tiene la oportunidad. Y esta vez sucedió de nuevo, pero haciendo foco en la compra de las máquinas que se utilizarán en el predio del "Xeneize" ubicado en Ezeiza.

En su programa radial en Vorterix, Pergolini opinó sobre los artefactos adquiridos, responsabilizó a Román y a uno de los integrantes de la Comisión Directiva, a quien trató de "hincha de River". El periodista no se guardó absolutamente nada, más aún sabiendo que nunca escucharon sus propuestas en la institución y que no se fue de la mejor manera.

"Nosotros tuvimos el buen tino que el campo de entrenamiento de Ezeiza tiembla y la verdad que da vergüenza. ¿Vos te crees que los pibes que van a La Bombonera les molesta que la cancha se mueva? Armaron un documental de 1940. Es una mentira, todo humo con un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar vergonzoso y muy estúpido", sostuvo Mario Pergolini.

Y agregó: "Esto, yo no lo digo por atentar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa, que es el presidente creativo de Leo Burnett, que si hace esto con los clientes saldría corriendo. Parece un comercial de Quilmes de 1982. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es del club. Un tipo que estuvo en Madrid pero del otro lado y es un hincha de River".

La insólita compra de Riquelme para el predio de Boca en Ezeiza

El mito dice que el estadio late cuando sus hinchas alientan al equipo, por lo que el líder del Consejo de Fútbol tenía en mente que los futbolistas de las inferiores sientan lo mismo en el predio ubicado en Ezeiza. A través de un video publicado en las redes de la institución, presentaron esta innovadora idea que propusieron desde la cúpula del club. Con el mismo explicaron en que se basa este proyecto que llevan adelante.

"Para jugar en La Bombonera tenés que estar bien preparado. Por eso en el predio de entrenamiento de Boca preparamos a los chicos que mañana van a jugar en Primera. Los preparamos futbolísticamente y también emocionalmente. Presentamos 'El predio también late'. Hicimos una instalación para simular lo que sucede en La Bombonera cada vez que todos sus hinchas alientan a la vez. En esta oportunidad transformamos cada me gusta de nuestras redes en un latido para hacer vibrar el predio".