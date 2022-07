Otro duro golpe para Independiente: el ídolo que también se despediría del club

Tras la salida de Eduardo Domínguez de la dirección técnica, Independiente sufriría un nuevo golpe a nivel dirigencial por la posible salida de un ídolo.

La noticia de la renuncia de Eduardo Domínguez a la dirección técnica de Independiente trajo consigo otro problema inesperado. Un importante ídolo del club, que integra la Comisión Directiva, estaría en la misma situación que el entrenador, quien abandonó su cargo a raíz de los malos resultados obtenidos en las últimas fechas. Sin dudas, puede ser otro durísimo golpe para el "Rojo", que atraviesa un mal momento.

Se trata de Daniel Montenegro, quien se desempeña como Manager del elenco de Avellaneda. El propio exfutbolista fue uno de los que más insistió para el arribo de Domínguez y el presente del equipo no mejoró en todo el ciclo. Los números del estratega en Colón de Santa Fe ilusionaron al actual directivo, pero no lo pudo plasmar en el conjunto de Avellaneda, se vio obligado a irse después de la caída ante Racing y el "Rolfi" seguiría sus pasos.

Cerca de las 9 de la mañana, el exatacante formó parte de una reunión en la que participó el propio Domínguez y el secretario deportivo de Independiente, Sergio Palazzo. Luego de una breve charla definieron cuál sería el futuro del "Barba", y que no seguirá en el "Rojo". Montenegro, por su parte, todavía no decidió si seguirá o no en la Comisión Directiva luego de asumir en octubre del 2021 y su futuro es una verdadera incógnita.

Mientras tanto, la dirigencia del club de Avellaneda trabaja en la elección de un nuevo DT para el primer equipo. Claudio Graf será el encargado de comandarlo de manera interina, al menos para el próximo partido ante Rosario Central el 16 de julio en el Estadio Ricardo Enrique Bochini - Libertadores de América. Hasta el momento, el mencionado entrenador se desempeñaba en la Reserva y viene de ganar el clásico ante la "Academia" por 1 a 0.

Eduardo Domínguez renunció como DT de Independiente: sus números en el ciclo

A pesar de contar con la aprobación general de los hinchas y de los socios del "Rey de Copas" cuando se calzó el buzo de entrenador, la realidad indica que las estadísticas son muy pobres. Al mando del primer equipo dirigió 29 partidos oficiales con apenas 10 triunfos, 10 derrotas, 9 empates, ningún título y una efectividad inferior al 45%.

A comienzos de enero de 2022, "El Barba" asumió con mucha ilusión en Villa Domínico pese a que había sido campeón y estaba clasificado a la Copa Libertadores con Colón. Incluso, se había marchado del "Sabalero" para asumir por primera vez en un equipo grande, tras su etapa también exitosa en Huracán.