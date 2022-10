Omar De Felippe reveló el terrible momento que vivió adentro de una cancha: "Me dolió"

Omar de Felippe reveló lo que vivió adentro de una cancha mientras dirigía a Platense a raíz de un comentario que le hizo un hincha rival con respecto a su pasado como ex combatiente de Malvinas.

Omar De Felippe reveló que un hincha de un equipo rival lanzó un comentario contra él por lo que vivió siendo combatiente en las Islas Malvinas. El ahora ex entrenador de Platense se refirió al dicho instante y cuál fue su respuesta ante lo que le dijo el fanático. Si bien no contó en qué partido se dio esta situación ni contra qué club, el estratega relató el triste momento.

El hombre que ascendió a Independiente a Primera División en la temporada 2013-2014 dialogó con su hermano Walter en el ciclo Confesiones, de TNT Sports. Este último, quien también se desempeña como su ayudante de campo, trajo a colación un mal recuerdo relacionado con lo que le pasó al DT. En la entrevista hubo anécdotas tanto de Omar como de su familiar, pero la más dolorosa fue la que soltó el técnico.

"El otro día en el partido, uno de los rivales me gritó al banco: 'Te hubieras muerto en las Malvinas'. Me di vuelta y lo miré con una lástima... ya no es bronca. Porque no entiendo a la gente que por un partido de fútbol ponga la causa Malvinas. Me dolió por el tipo, no por mí. Me di vuelta y lo miré mal, pero me dolió mucho. No saben a veces el sentimiento que hay atrás de esto de los que nos ha tocado estar. y que por un partido de fútbol... es una locura. Me di vuelta y seguí con el partido porque si reaccionaba me metían en cana", reveló Omar De Felippe en dicha nota.

Por otro lado, su hermano contó lo vivido a nivel personal: "Estaba en la platea de Huracán y dije... no la voy a llevar a la platea a mamá. Fuimos al límite entre la popular y la platea. Estábamos tranquilos mirando el partido con dos personas mayores que uno salta y dice 'De Felippe por qué no te mataron en Malvinas'. Y no la podíamos parar contra esos dos que terminaron pidiendo disculpas. Creo que no tiene perdón la gente que insulta sin saber lo que se vivió. Esos insultos, personalmente, me joden mucho".

De Felippe se fue de Platense

Luego del empate 1 a 1 ante Lanús por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el estratega dejó su puesto como DT. El "Calamar", en su segunda temporada de manera consecutiva en Primera tras su regreso, sumó un total de 32 puntos, producto de 7 victorias, 11 empates y 9 derrotas. A pesar de que tuvo un buen comienzo de torneo, no lo mantuvo y quedó en el puesto 19 de la tabla de posiciones.