Néstor Grindetti asumirá como presidente de Independiente por 90 días

La gente se movilizó a la puerta de la institución en Avellaneda sobre la calle Mitre mientras espera detalles de una reunión que se lleva entre los principales referentes.

Después del adiós de Fabián Doman a la presidencia de Independiente, un grupo de hinchas autoconvocados marchó hasta la sede del Rojo en Avellaneda. En una reunión que se llevó adelante se determinó que Néstor Grindetti será el nuevo presidente de la institución, ya que le toca en la línea sucesorio. En este sentido, Independiente, según dispone la Asamblea de Representantes, dispone un plazo de 90 días para votar entre los miembros de la Mesa Directiva actual al nuevo presidente del club.

La gente se movilizó a la puerta de la institución en Avellaneda sobre la calle Mitre. El artículo 98 del Estatuto de la institución estipuló que durante ese plazo entrará en funciones el vicepresidente primero, lugar que hoy ocupa el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

El futuro presidente de Independiente deberá cumplir con los requisitos fijados en el artículo 78: ser mayor de 24 años, disponer 10 años de antigüedad de socio, no tener antecedentes penales ni inhabilitación bancaria, no ser partícipe de sociedades que mantengan relación con el club, no tener juicios pendientes contra la institución y acreditar una actividad remunerada.

La Asamblea de Representantes está compuesta por 62 miembros del oficialismo y 28 de la oposición (15 de Gente de Independiente y 13 del espacio político del ex titular Hugo Moyano). Al momento de comenzar su administración, el actual oficialismo verificó que Independiente posee 27 deudas con clubes, representantes y jugadores, que alcanzan un total de US$ 22.871.087.

La renuncia de Doman se produce con el equipo sin entrenador (lo dirige Pedro Monzón de forma interina) y ubicado 25° entre 28 equipos de la Liga Profesional, en la semana previa al clásico con Racing Club, de local. En su breve gestión, Doman presentó una denuncia penal contra el expresidente Hugo Moyano y su hijo Pablo -vice-, entre otros, por el millonario juicio laboral que realizó el futbolista Gonzalo Verón.

La acción se formalizó ante la justicia federal por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Verón, futbolista de Independiente entre 2018 y 2020, inició una demanda por perjuicio laboral y tuvo una primera sentencia favorable del Tribunal de Trabajo Nro. 2 de Avellaneda por $2.332 millones con intereses incluidos.