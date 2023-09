Luto en el fútbol argentino: murió una leyenda de Racing que hizo un gol histórico

Una leyenda de Racing Club de Avellaneda que marcó un gol emblemático para la historia de la "Academia" en la década de los '80 falleció a los 63 años.

El exmarcador de punta Néstor Sicher, autor de un gol emblemático para Racing Club en la década del '80, falleció hoy a los 63 años.

La confirmación del deceso la dio su excompañero, tanto en Lanús como en la 'Academia', Horacio Attadía, quien confesó al sitio 'Racingmaníacos' que el infortunado exlateral izquierdo murió "de un ataque al corazón".

Sicher participó de la campaña del club de Avellaneda que subió desde la Primera B a Primera División en 1985 y convirtió el último gol del conjunto que dirigía por aquellos años Alfio 'Coco' Basile, en el empate 1-1 ante Atlanta, por la segunda final del Octogonal.

Aquel partido, jugado un 27 de diciembre en cancha de River Plate, representó el retorno de Racing a la máxima categoría, luego de haber jugado y perdido la posibilidad del ascenso el año anterior frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

"En el córner, (Horacio) Cordero me la dio rápido y le pegué fuerte. Me equivoqué, jajaja" confesó Sicher hace algunos años al diario 'Crónica', al rememorar aquella simbólica conquista.

"La varita mágica me tocó. Ese fue el único gol que hice en ese campeonato. Por la intensidad con la que se vivió ese torneo, para mí habían pasado como diez años, en vez de uno", agregó.

El infortunado exjugador había arrancado su trayectoria en Lanús, en donde debutó en primera división en la temporada 1978, cuando el 'Granate' jugaba en la vieja Primera B. Permaneció en el equipo del sur bonaerense hasta 1984 siendo integrante del equipo que subió desde Primera C a la B, bajo la conducción del siempre sabio Juan Manuel Guerra.

Una vez convertido ese tanto simbólico, Sicher debía volver a Lanús por la finalización del préstamo en Racing. "La opción por mi pase era altísima. Pensé que me iban a comprar, pero después me enteré que la dirigencia de Racing no quiso comprarme" contó oportunamente en otra entrevista al sitio 'Abran cancha'.

Entre los años 1986 y 1989 vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque gozó de muy poco rodaje y concluyó su carrera en el fútbol profesional en Argentino de Quilmes, en la campaña 1989-1990, en el ascenso local.

Con información de Télam