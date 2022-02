Messi jugará la Copa Libertadores Sub 20: la joven promesa que ilusiona a Newell's

Joaquín Messi es la gran promesa de Newell's en Reserva y juega con la 10 en la espalda. Conocé su historia y su relación con el mejor jugador del mundo.

Newell's Old Boys de Rosario disputa la sexta edición de la Copa Libertadores Sub 20 y, aunque parezca extraño, lo hace con un Messi en su equipo. Claro que no es Lionel, ya que el astro de la Selección Argentina hoy se desempeña en el Paris Saint Germain. La promesa de la "Lepra" se llama Joaquín, tiene 19 años y comparte apellido con el mejor del mundo, lo cual sin dudas llamó la atención.

A los 10 minutos del complemento, en el encuentro ante Guaraní donde los de Rosario cayeron por 1 a 0, Joaquín Messi ingresó con la 10 en la espalda. No cambió la historia, ya que el elenco paraguayo se quedó con el triunfo y complicó al equipo argentino. Ahora están obligados a conseguir dos triunfos cuando se enfrenten a Orense de Ecuador y Universidad de Concepción de Chile.

"Yo soy Joaquín Messi, jugador de Newell's y me toca jugar con la camiseta 10. Vivo en un pueblo cerca de Rosario que se llama Coronel Arnold. Tengo 19 años y a los 8 años me inicié en el baby de Newell's, Escuelita Malvinas, que es en cancha de 7. Después pasé a Bella Vista que ya es cancha de 11, hice todas las inferiores ahí y ahora estoy en el último año en cuarta", afirmó Joaquín en una entrevista brindada a las redes de la Copa Libertadores Sub 20.

Ante la pregunta sobre su apellido y parentesco con Lionel, el atacante contestó: "Muchos me preguntaban si tenía algo que ver, pero es una simple casualidad, porque yo por ejemplo en mi pueblo hay tres familias que tienen el apellido Messi. Es natural, justo a mí me tocó coincidir con él porque soy jugador de fútbol, así que me relacionan más todavía. Encima empecé en Newell's igual que él y uso la 10", contó.

Su deseo de jugar con Lionel Messi

Joaquín expresó su deseo de compartir campo de juego con el mejor del mundo: "Sería lo más lindo que me puede llegar a pasar en mi vida. Sería una cosa impresionante. A mi dame cualquier número, a él dale la 10 siempre". Por último, le consultaron acerca de si usaría la 30 como la "Pulga" en el PSG: "Ahí me estás metiendo un montón de presión. No a mí, con tal de jugar dame cualquier número", concluyó el joven Messi, que tiene como ídolo a su colega.

Lo que se viene para Newell's en la Copa Libertadores Sub 20

El próximo jueves 10 de febrero, la "Lepra" enfrentará a Universidad de Concepción de Chile por la segunda fecha del certamen. El elenco trasandino perdió en el debut 3 a 2 ante Orense, el último rival del equipo rosarino en la fase de grupos. Cabe destacar, que más allá de que clasificarán a la siguiente instancia los primeros y segundos de cada zona, Newell's tiene la posibilidad de pasar a semifinales siendo el mejor tercero.