La drástica decisión que tomaría Juan Cruz Komar si Talleres no lo deja ir a Central

El defensor de la "T" está metiendo presión para que lo dejen cumplir el sueño de jugar en el equipo del que es hincha.

El por ahora defensor de Talleres de Córdoba Juan Cruz Komar está en conflicto con su club para que lo deje ir a jugar a Rosario Central, equipo del que es hincha. En las últimas horas surgió un rumor que dice que el jugador está dispuesto a dejar el fútbol sino se concreta su pase al "Canalla". En las redes sociales los hinchas del equipo rosarino enloquecieron con todo lo que está haciendo el futbolista para jugar en la institución.

Komar no viajó con el resto de sus compañeros a Buenos Aires para jugar esta noche contra Independiente por el grupo B del Torneo de Verano, que se disputa en La Plata. Desde Talleres se informó que su ausencia se debe a molestias físicas propias de la pretemporada.

Pero, en medios cordobeses, trascendió la versión que el jugador se le habría plantado a la dirigencia para que se concrete su pase a Central. Por eso, habría decidido no jugar el torneo amistoso para meter presión y salir del equipo cordobés rumbo a Rosario, donde nació hace 25 años.

“Sí, hay un interés claro de Central. Es mi sueño jugar en ese club porque soy hincha desde chico. Es una propuesta que en lo sentimental me movililiza mucho. Vestir esa camiseta sería algo único", afirmó Juan Cruz hace algunos días en una conferencia virtual organizada por el área de prensa de Talleres.

En aquella ocasión, fue cauteloso sobre no generar conflicto con el equipo en el que juega desde 2016, cuando llegó proveniente de Boca Juniors, donde hizo inferiores y debutó como profesional. "La verdad es que me gustaría que se diera, pero entiendo que si se da deber ser algo que le sirva al club, y no solo a mí. Son cuestiones que no dependen exclusivamente de mí”, admitió el defensor.

Además marcó que siempre fue sincero con "lo que quería hacer; estoy cómodo en Talleres, solo que está mí situación sentimental que es ir a Central”. La negociación entre los dos clubes viene siendo complicada porque el presidente de la "T", Andrés Fassi, habría pedido 3 millones de dólares por el zaguero central o sino porcentajes de pases de futbolistas: el 35% de Rodrigo Villagra, del que el equipo cordobés ya adquirió el otro 65%, y la mitad de los pases de Lautaro Blanco y Gino Infantino.

Juan Cruz igual sigue haciendo fuerzas para poder cumplir el sueño de jugar con la camiseta canalla y mantiene charlas con el director deportivo canalla, Raúl Gordillo. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por jugar en Central, aunque sea a través de un préstamo por seis meses. Sin jugar un partido en "La Academia Rosarina", sus hinchas ya lo reconocen en las redes sociales por su insistencia para jugar en la institución.