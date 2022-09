Partidos hoy, domingo 11 de septiembre: Boca vs River, la final del Us Open y la Fórmula 1

Este domingo 11 de septiembre vuelve a haber toda clase de actividad en el deporte mundial. Desde la Fórmula 1 hasta el Us Open, todos tendrán continuidad y se pueden definir varios números 1 a nivel mundial. Max Verstappen es el que más busca conseguir los títulos mientras que, en los varones, hay una pelea gigante por primer lugar del ranking mundial y la gran estrella Carlos Alcaraz está incluido. Por otro lado, la fecha saliente -sin duda- es el clásico del fútbol argentino.

Una vez más los conjuntos de River y Boca se cruzarán en la Liga Argentina marcando una nueva edición del superclásico más importante que tiene el país. En este punto, en la Bombonera -desde las 17 horas- y con transmisión de TNT Sports y de ESPN, se batirán a duelo los equipos de Hugo Ibarra y Marcelo Gallardo.

Fórmula 1

10:00 Final Gran Premio de Monza ESPN / Star Plus

Us Open

Final del Abierto de Tenis Masculino. ESPN - Star Plus

Fútbol Argentino

13:00 Newells vs Gimnasia (LP)

13:00 Arsenal vs Velez

17:00 Boca Juniors vs River Plate (ESPN Premium)

20:00 Talleres (C) vs Def y Justicia

Liga de España



09:00 Real Madrid vs Mallorca

11:15 Elche vs Athletic Bilbao

13:30 Getafe vs Real Sociedad

16:00 Betis vs Villarreal



B Nacional

11:00 Brown (PM) vs Gimnasia (M)

11:00 Brown (A) vs Guemes (SdE)

15:00 Santamarina vs Chaco For Ever

19:30 Atl Rafaela vs San Telmo

19:30 Dep. Maipu vs Alvarado

21:00 Mitre (SdE) vs Temperley

Liga de Francia (Star +)

08:00 RC Strasbourg vs Clermont

10:00 AC Ajaccio vs Niza

10:00 Angers vs Montpellier

10:00 Lorient vs Nantes

10:00 Toulouse vs Reims

12:05 Rennes vs Auxerre

15:45 Monaco vs Lyon



Serie A

7:30 Atalanta vs Cremonese

10:00 Bologna vs Fiorentina

10:00 Lecce vs Monza

10:00 Sassuolo vs Udinese

13:00 Lazio vs Hellas Verona

15:45 Juventus vs Salernitana