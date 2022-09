Jugó en Boca y no quiere ir a la despedida de Ponzio en River: "Decidió no estar"

Un referente histórico de Boca fue invitado por Leonardo Ponzio para su despedida en River, aunque se negó a ir. "Me parece lógico", opinó el excapitán del "Millonario".

Leonardo Ponzio invitó a un ex jugador de Boca a su partido de despedida en el "Monumental", aunque su excolega se negó a asistir al evento. Por temor al rechazo que pueda llegar a recibir por parte del público de River en dicho encuentro, uno de los íconos históricos del "Xeneize" agradeció la propuesta pero ya dio su negativa.

Se trata de Roberto "El Pato" Abbondanzieri, uno de los arqueros más destacados del club de La Ribera en la época moderna. A ambos santafesinoslos une una buena relación que trasciende las camisetas, aunque el ex-Rosario Central le confirmó al ex-Newell´s que no estará en el evento que se desarrollará el próximo miércoles 21 de septiembre en el Estadio Antonio Vespucio Liberti de Núñez, Ciudad de Buenos Aires.

El Pato Abbondanzieri, ex Boca, se negó a ir a la despedida de Ponzio en River: "Lógico"

El propio "Leo" confirmó en ESPN que recibió la negativa por parte del exportero. De hecho, el exmediocampista reveló: "Lo había invitado al 'Pato' Abbondanzieri porque él me invitó a su partido despedida que hizo en Las Parejas, el club donde se inició, pero decidió no estár". "Me parece lógico", aclaró igualmente.

El Pato Abbondanzieri, un símbolo de Boca

Formado futbolísticamente en Central, el exfutbolista de 50 años debutó oficialmente en la Primera División del "Canalla" en 1994, aunque en 1997 pasó al "Xeneize" para quedar en la historia. Allí estuvo hasta 2006, luego jugó en Getafe de España y regresó para su segundo ciclo en La Ribera entre 2009 y 2010. Se retiró en Internacional de Brasil a finales de 2010 a los 38 años.

Abbondanzieri, uno de los arqueros más recordados de la historia de Boca.

En total en Boca, Abbondanzieri disputó 345 partidos con 343 goles en contra, 203 vallas invictas y 14 títulos conseguidos: 6 de ellos locales y 8 internacionales. Especializado en los penales como le ocurre actualmente a Agustín Rossi, atajó 15 en el tiempo regular y varios más en las definiciones desde los doce pasos. Y hasta fue el arquero titular de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006.

El partido despedida de Ponzio en River: cuándo es, dónde, cuánto salen las entradas y quiénes estarán

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 desde las 19.30 horas en el Estadio "Monumental", con la presencia de grandes figuras del club como por ejemplo Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Enzo Pérez y Jonatan Maidana, entre otros. Además, habrá otros amigos del "León" que pasaron por la entidad de Núñez, como Fernando Belluschi, Danilo Gerlo, Paulo Ferrari y Sebastián Abreu.

Más allá de aquellos jugadores y ex de "La Banda", dirán presente otros que nunca pasaron por el equipo, como por ejemplo Maximiliano Rodríguez, Sebastián Domínguez, Diego Milito y Gabriel Milito. Las entradas para el partido despedida de Leo Ponzio están a la venta en la web de Ticketek.

El precio de las entradas para el partido despedida de Ponzio en River