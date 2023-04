Jugó en Boca con Tevez, salió campeón y ahora atiende una panadería: "Es necesario"

Un ex jugador que compartió plantel con Carlos Tevez y salió campeón en Boca Juniors jugando como volante se alejó del fútbol y trabaja en una panadería.

Un ex futbolista de Boca Juniors que salió campeón en el club y compartió plantel con Carlos Tevez, actualmente atiende en una panadería. El hombre de 37 años que vistió la camiseta "Azul y Oro" y levantó la Copa Sudamericana del 2004, se alejó del fútbol y dedica su vida a un rubro totalmente diferente al de muchos de sus ex compañeros. Además, tuvo un breve paso por el ascenso y por varios clubes a nivel internacional.

Se trata de Víctor Ormazábal, quien se desempeñaba como volante por derecha en el "Xeneize" y estuvo en la institución del 2003 al 2005. El mediocampista tuvo su lugar en un equipo plagado de grandes figuras, pero tiempo después asumió que no le fue como realmente esperaba, al margen de ganar un título. Mucho tiempo después y en convenio con un familiar, tiene su local y es polifuncional.

"Trabajo en una panadería, en La Nueva Reina, de San Isidro. Hace un par de años dejé el fútbol y nos acostumbramos de a poco a este laburo que es una sociedad que tengo con mi cuñado", aseguró Ormazábal en una entrevista con Infobae acerca de su presente y su carrera. Con respecto al trabajo que realiza, el ex volante sostuvo: "Atiendo a los clientes y, cuando es necesario, también doy una mano en la producción".

Con respecto al deporte, no tiene los mejores recuerdos de su paso por Boca Juniors a pesar de los logros: "Algo me faltó para triunfar, bien no me fue porque no tuve los partidos que deseaba para demostrar un poco más. Sé que para vestir esa camiseta tenés que tener un plus para competir, y más con los compañeros que tuve". Es que el nacido el 2 de abril de 1985 sólo disputó 44 cotejos y no convirtió goles con la casaca del "Xeneize".

Víctor Ormazábal con la camiseta de Boca Juniors

La carrera de Víctor Ormazábal

El ex mediocampista comenzó su recorrido en las inferiores de Boca Juniors y debutó en Primera con Carlos Bianchi como DT en la histórica derrota por 7 a 2 ante Rosario Central en 2003. Aquel equipo, repleto de jóvenes, disputó una jornada correspondiente al torneo local mientras los habituales titulares celebraban la obtención de la Copa Libertadores ganada dos días antes. Fue entonces cuando el joven de 17 años tuvo su primera prueba de fuego.

Fueron 19 los partidos en los que representó al club en aquel año y 25 en la temporada 2004-2005 para luego pasar al fútbol de Israel. En el medio, levantó la Copa Sudamericana del 2004 y un año después llegó al Maccabi Haifa. Luego, desembarcó en España para vestir los colores del Pontevedra, el Cádiz y el Ceuta, respectivamente. En 2012 regresó al país, pasó por Temperley y Almirante Brown para después emprender viaje nuevamente fuera de Argentina. En 2014, Ormazábal se calzó la casaca del Erbil SC de Irak y terminó su carrera en Vietnam siendo parte del Ha Noi T&T y el Ho Chi Minh City, donde se retiró de la actividad.