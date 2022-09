Independiente venció a Unión en Santa Fe y sigue subiendo

Independiente venció esta noche por 1 a 0 a Unión, en Santa Fe, por la vigésima fecha de la LPF, y acumuló su cuarta victoria en fila, la tercera en el campeonato más la lograda entresemana sobre Vélez Sarsfield por Copa Argentina.

El gol lo convirtió Lucas Romero en el arranque del complemento y con ello el "Rojo" llegó a las 24 unidades y quedó en el 19no. lugar, mientras que Unión se mantiene con 26 puntos en la 16ta. posición. El encuentro comenzó con una clara jugada de gol para el local a los tres minutos con un pelotazo desde su propio campo que el delantero uruguayo Jonathan Álvez controló y sacó un remate potente que dio en el travesaño.

La jugada en favor de los santafesinos despabiló a los de Avellaneda, que de a poco se mostraron más atentos que su rival, sin un dominio sobresaliente, pero con mucha intensidad y un buen entendimiento entre Leandro Fernández y Leandro Benegas en la parte ofensiva. El equipo de Julio César Falcioni se mostró activo, con criterio en los pases, aunque un poco acelerado, y si bien generó algunas chances de peligro con salidas rápidas de contragolpe, no logró estar fino en la definición.

Con el correr de los minutos, el conjunto santafesino emparejó el trámite del encuentro que se tornó friccionado y de lucha entre dos equipos que no se sacaron ventajas marcadas. Los dirigidos por el entrenador "charrúa" Gustavo Munúa crecieron en confianza, comenzaron a tener el control de la pelota y aprovecharon la incertidumbre que mostró el "Rojo" en los últimos minutos de la primera etapa para volver a tener otra chance de Álvez, quien esta vez no pudo concretar de cabeza.

En el comienzo de la segunda etapa, el "Rojo" presionó la salida de su rival, Leandro Benegas asistió a Lucas Romero, quien sacó un remate potente que se metió cerca del palo derecho de Santiago Mele para abrir el marcador. El local sintió el gol en contra y le costó volver a acomodarse en el campo durante gran parte del complemento, porque le faltó un conductor y poderío ofensivo para intentar al menos el empate.

Los "Diablos Rojos" estuvieron firmes en el mediocampo, se sintieron cómodos con el 1-0 a favor, resultado que defendieron con más ganas que juego colectivo hasta el final del partido. En la próxima jornada (21ra) Independiente recibirá a Newell´s Old Boys, mientras que Unión visitará a Racing Club.

Con información de Télam