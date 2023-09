Independiente se burló de Racing en el clásico de inferiores: "Sergio Romero"

Aprovechando el clásico de inferiores, Independiente recordó a Sergio Romero, figura en la serie de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Racing.

Este sábado se disputó una nueva jornada de las inferiores del fútbol argentino, en donde se destacaron los partidos entre Independiente y Racing. La cuenta oficial del "Rojo" aprovechó el clásico para burlarse de la eliminación de la "Academia" con Boca por Copa Libertadores.

Como en cada fecha del fútbol juvenil, se dividen la localía de los encuentros. En este caso, desde la novena hasta la séptima se jugaron en el predio Tita Matiussi; mientras que desde la sexta hasta la cuarta, se disputaron en el predio que Independiente tiene en Villa Domínico. Y hubo un dato que no pasó para nada desapercibido.

La burla sutil de Independiente a Racing

La cuenta oficial de Twitter de Independiente fue informando, a lo largo de la mañana, los resultados de cada choque ante su clásico de barrio. Pero fue un tuit especial el que llamó la atención, ya que en ninguno de los anteriores habían comunicado con tanta exactitud.

"En la cancha Sergio Romero del predio Tita Mattiussi ya juega la 7ma División", se lee en un tuit de la cuenta del "Rojo", en relación a que la cancha 1 del predio Tita lleva ese nombre en honor al arquero. Es que "Chiquito" fue uno de los exjugadores que más ayudó y se interesó en el complejo de Racing creciera y, ante eso, decidieron rendirle homenaje.

La sutil burla de Independiente a Racing tras quedar eliminado con Boca.

El mensaje en redes sociales de Independiente no parece nada casual, luego de que el propio Romero haya sido la figura indiscutida para que Boca dejara afuera a Racing de los cuartos de final de la Libertadores.

Chiquito Romero reveló la premonición que tuvo con los penales de Boca y Racing: "Lo sentía"

Boca Juniors obtuvo un sufrido pasaje a la semifinal de Copa Libertadores ante Racing y Sergio Romero, figura principal de la serie, reveló detalles desconocidos sobre los penales ante la "Academia". El portero contó a qué pateador le apuntaba y resaltó el trabajo de Fernando Gayoso, entrenador de arqueros.

"Chiquito" volvió a agigantar su figura el pasado miércoles, en un duelo clave que le valió al "Xeneize" seguir con vida en el torneo internacional. El buen momento que está pasando se ve reflejado en momentos determinantes, como los son los tiros de los 12 pasos, y fue él mismo quien contó datos inéditos sobre cómo prepara dicha situación.

En una entrevista con el Canal oficial de Boca, el jugador de 36 años fue consultado sobre cómo había trabajado la semana previa la posibilidad de llegar a los penales ante Racing y sorprendió con su declaración: "Yo le tenía mucha fe al penal de Piovi. Tres días antes yo dije que se lo iba a atajar. Lo sentía. Cuando viene a patear Polenta (contra Nacional) en La Bombonera, que es el penal que me pasa por abajo de la pierna, ya tenía decidido qué iba a hacer, pero la ansiedad me ganó. Sentía que me tenía que quedar parado, pero la ansiedad me superó y me fui antes; me tapé la cara porque era esperar un segundo más. Lo había sentido. Con Piovi me pasó eso".

Pero lejos de no continuar dando información, el exjugador del Manchester United, profundizó sobre otro penal de la serie y las charlas que tuvo con el entrenador de porteros: "Nosotros sabíamos que Sigali tenía tendencia a patear a la derecha, pero la decisión era quedarme parado porque era el tercero y tenía que asegurar después de haber errado el primero. Pero cuando llegó y lo vi pensé ´no, no lo va a patear al medio´, y decidí ir a la derecha".

Más allá de que reconoció haber estudiado de forma particular a los ejecutantes, "Chiquito" también resaltó que no siempre termina decidiendo en el momento por las conclusiones que dejan los videos: "Cuando terminó todo Gayoso me dijo ´menos mal que te fuiste a la derecha´. Muchas veces sucede eso, uno no siempre está en lo correcto".

Para finalizar, Romero elogió, una vez más, el rol que viene llevando adelante Gayoso: "Es para destacar. En ninguna etapa de mi carrera me habían exigido el gimnasio como algo puntual para los arqueros, día a día, y acá me encontré con una rutina totalmente diferente que me ayudó muchísimo. Es más, no solo la hago diariamente con los muchachos sino que ya me la guardé en la agenda para el día de mañana porque me va a ayudar. El gimnasio es la clave, porque si no mantenes esa base pasando los 30 años no vas a poder".