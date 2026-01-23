Independiente vs Estudiantes por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente y Estudiantes protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la primera fecha del Torneo Apertura en el estadio Libertadores de América. El Rojo buscará arrancar con el pie derecho ante un Pincha que llega como el actual campeón y uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino, con cinco títulos en su vitrina desde la llegada de Eduardo Domínguez y la mira puesta en seguir siendo protagonista en todas las competencias.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Independiente y Estudiantes, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Estudiantes?

Independiente recibirá a Estudiantes el viernes 23 de enero a las 20.00 horas en el estadio Libertadores de América por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro designado es Nazareno Arasa, con Salomé Di Iorio en el VAR.

El conjunto de Avellaneda llega con una pretemporada positiva tras disputar varios amistosos en el Torneo Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay. Gustavo Quinteros trabajó con un plantel de 34 futbolistas y, si bien no se confirmaron todos los resultados, el equipo habría ganado todos sus encuentros de preparación. El único refuerzo hasta el momento es Ignacio Malcorra, quien llegó desde Rosario Central para aportar experiencia y claridad en la mitad de la cancha.

La principal incógnita para Quinteros pasa por el reemplazo de Felipe Loyola, recientemente transferido al Pisa de Italia. En el ensayo formal, el entrenador probó dos alternativas para ocupar ese lugar en el mediocampo: Lautaro Millán o Mateo Pérez Curci, quienes pelean mano a mano por un puesto clave en el equilibrio del equipo. La otra duda aparece más adelante, donde el técnico evalúa si Luciano Cabral o Malcorra será el encargado de aportar juego y creatividad.

Del otro lado, Estudiantes de La Plata llega como el equipo más ganador del último tiempo en Argentina. Eduardo Domínguez renovó su contrato hasta diciembre de 2027 y acumula cinco títulos desde su llegada al club: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Torneo Clausura 2025, Trofeo de Campeones 2024 y Trofeo de Campeones 2025. El Pincha tiene el entrenador con mayor continuidad en su cargo dentro de la Primera División argentina.

Estudiantes afrontará un 2026 cargado de competiciones: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores, Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, Supercopa Internacional ante Rosario Central y Recopa de Campeones. Domínguez deberá gestionar un plantel que podría sufrir las salidas de Santiago Ascacíbar y Cristian Medina, y además enfrentará una reducción presupuestaria según anticipó el presidente Juan Sebastián Verón.

