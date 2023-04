Independiente en llamas: Holan rompió el silencio y le respondió a Milito

Ariel Holan rompió el silencio en medio de las internas en Independiente y le respondió a Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Ariel Holan rompió el silencio en medio de las internas en Independiente y le respondió a Gabriel Milito. El exdefensor del "Rojo" opinó en una conferencia de prensa sobre su gestión en el elenco de Avellaneda y lo destrozó sin filtro. Días después, el DT campeón de la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank en 2018 le contestó por la misma vía en su rol de entrenador del Santos de Brasil antes del cruce ante Gremio por el Brasileirao.

A pesar de que no lo mencionó, el exzaguero de paso por el Barcelona sí fue muy crítico con el trabajo de Holan al frente del equipo entre 2016 y 2018: "Yo sé quienes son esos responsables, que no son solamente los de la Comisión Directiva sino quien gestionó en su momento y lo dejaron hacer lo que quiso. Y encima esa persona se golpea el pecho diciendo que es de Independiente y todos sabemos cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana de 2017", aseguró Milito.

"Espero que con esta respuesta se cierre el tema Independiente porque nosotros tenemos algo que es inminente a 24 horas de un partido que es importante para nosotros. Entonces hablar de esto... por respeto voy a contestar. No solamente soy hincha de Independiente, sino que soy socio desde hace 25 años del club y también mis hijas", esbozó en un principio Holan acerca de los dichos de su colega.

Por otro lado, el actual estratega del Santos agregó: "Gracias a Dios ya tenemos entrenador y aprovecho para mandarle un saludo al 'Ruso' (Zielinski) y desearle lo mejor, además ya tenemos un presidente provisional y entonces creo que no es un momento de entrar en polémica ni responder porque para mí primero está Independiente. Ayer, hoy y hasta el día que me muera. Pero me sobran argumentos para responder que cuando llegue el momento los voy a esgrimir".

Parece una cargada: Maratea lanzó una insólita propuesta para Independiente

Santiago Maratea lanzó un tuit en redes sociales en el que ofreció su ayuda al Rojo y fue tomado como chiste por muchos hinchas de otros equipos. "Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente entonces hago una pregunta solo para la gente del rojo, están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de América", escribió. Si bien hay mucha buena voluntad, lo cierto es que es un golpe al orgullo.

Por otro lado, agregó: "Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto ósea asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso". Asimismo agregó: " Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115mil socios ( que pagan 4mil pesos por mes). Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda beso".