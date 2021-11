Habilitaron hinchas "neutrales" en Aldosivi vs. Boca en Mar del Plata y se llenó de memes

El encuentro del lunes a la noche en Mar del Plata con dos hinchadas puede funcionar como prueba al paso previo de los visitantes para el año que viene como ya fueron adelantando en el último tiempo importantes ministros nacionales y provinciales.

El partido entre Aldosivi y Boca del lunes a la noche que cerró la fecha 20 de la Liga Profesional tuvo dos hinchadas, ya que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó al equipo marplatense a que pueda vender 10 mil entradas a "no socios". Así Boca estuvo acompañado de hinchas “neutrales” que no podían ingresar con vestimenta del Xeneize. La Agencia de Prevención en el Deporte (APREVIDE) recalcó este punto a través de un comunicado donde expresó que "está prohibido el público visitante en los estadios de la Argentina, por una normativa vigente. Es por ello que no se permitirá el ingreso de ningún hincha que porte otra camiseta que no sea la de Aldosivi y que si alguna persona intenta circular dentro del perímetro que comprende el operativo policial con atuendos o distintivos de Boca Juniors, será considerado una incitación a la violencia por lo que podrán ser detenidos por las autoridades de prevención".

Este partido será la vuelta de los “neutrales” sin restricciones ya que la fecha pasada Patronato liberó la venta de entradas para el partido contra Colón de Santa Fe aprovechando la buena relación entre las instituciones y las hinchadas. Pero para ingresar a la tribuna visitante en ese encuentro no podías tener dirección de Santa Fe en tu DNI. Distinto es el caso del Aldosivi-Boca cuyo único requisito de documentación además de tener entrada es contar con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los "neutrales" de Boca agotaron las entradas populares que tenían un costo de $1200 pesos, mientras que las plateas descubiertas valían $3000.

La vuelta de los partidos con dos parcialidades con las tribunas de “neutrales” puede ser el paso previo a la vuelta de los hinchas visitantes en 2022, un deseo que ya adelantó el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens al afirmar a mediados de octubre que "evidentemente la falta de hinchas visitantes no solucionó el problema de la violencia, porque sigue habiendo enfrentamientos entre barras de un mismo club". El funcionario recogió el guante del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien en septiembre a poco de asumir en su cargo dejó abierta la puerta para el regreso de los visitantes al preguntarse en una entrevista con Radio 10: “¿Tan bestias seremos que no podemos tener visitantes? Yo creo que se puede hacer”.

En la misma línea el ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, planteó que “pensar que el problema son los visitantes en el fútbol es no atender el problema que hay adentro de los clubes. La vuelta del público visitante no es una cuestión de una fuerza de seguridad. Los problemas de los clubes no son con las hinchadas visitantes, sino por las disputas económicas con los negocios ilícitos de la barra".

