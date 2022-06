Godín acordó su salida de Atlético Mineiro y se acerca a Vélez

El defensor uruguayo espera firmar su desvinculación oficial y llegaría al "Fortín".

La espera de Vélez Sarsfield por cerrar a un jugador de elite con el objetivo de la Copa Libertadores parece tener un final feliz. El defensor uruguayo Diego Godín arregló de palabra su salida del Atlético Mineiro de Brasil y, en los próximos días, llegaría a Argentina para hacerse la revisión y firmar contrato con el equipo velezano. El papel en la negociación del flamante nuevo entrenador, Diego "Cacique" Medina", fue clave para el arribo del histórico jugador del seleccionado uruguayo.

Cuando parecía que la historia entre Godín y Vélez iba para rato, la noticia de que el exdefensor de Atlético Madrid llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el equipo "Galo" aceleró las charlas. Según el periodista especializado en el mercado de pases sudamericano César Merlo, el "Faraón" firmaría su salida del conjunto brasileño por no tener muchos minutos y, en las próximas horas, viajaría al país para cerrar un vínculo por 18 meses y tener la continuidad deseada de cara al Mundial de Qatar 2022.

Medina, que se hizo cargo del plantel hace pocas semanas, fue determinante en las tratativas para la llegada del marcador central, tal como lo había reconocido el propio Godín el lunes 6 de junio en una entrevista con un medio uruguayo: "De momento no puedo asegurar nada, no puedo decir si me voy o me quedo. Estoy evaluando la situación. Como salió públicamente y todos saben, me llamó el Cacique. Es verdad, eso es público y lo confirmo acá. Hablé con él, tengo una muy buena relación”. Al jugador le quedan 6 meses de contrato en el equipo que dirige el argentino Antonio "Turco" Mohamed".

Diego Godín con Atlético Mineiro

El ex-defensor de Inter de Milán, además, había confesado cuál es su objetivo y a lo que está dispuesto para llegar con ritmo a la cita mundialista: "Cuando salí de Cagliari, salí dejando también Europa, que era una comodidad que teníamos con mi familia. Resigne dinero y si ahora se tiene que dar el cambio porque es lo mejor personalmente pensando en lo deportivo para llegar bien a la selección y al Mundial, lo voy a hacer".

El nuevo DT, en su llegada, había solicitado un arquero, un defensor central (prioridad) y un delantero. En cuanto al marcador, pidió a Godín de manera exclusiva, y, desde un principio, el jugador habría aceptado el contrato que le ofreció Vélez. Pero la traba estaba por el lado de Mineiro, ya que no resultaba sencilla su salida del conjunto brasilero. Ahora, con un avance en las negociaciones para su desvinculación, el sueño de Vélez contratar a un defensor de jerarquía parece estar más cerca que nunca.