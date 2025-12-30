Foster Gillett vuelve al fútbol argentino y se lleva a un jugador de Estudiantes

El empresario podría dejar al Pincha sin una de sus grandes figuras en el Torneo Clausura

Tras su intento fallido de desembarcar en Estudiantes de La Plata para brindar un asesoramiento financiero que permita la llegada de refuerzos de jerarquía y no poder transformar al club en una Sociedad Anónima, Foster Gillett vuelve a estar presente en el mercado de pases del fútbol argentino, pero en esta oportunidad para llevarse a un jugador. Uno que no le dejaría ningún ingreso al conjunto platense.

De acuerdo con los trascendidos, el futuro de Cristian Medina como jugador del "Pincha" podría no estar asegurado porque el grupo empresario que lo colocó en el plantel estaría considerado la idea de sacarlo y mandarlo a un club que se encuentra en el exterior. Hay que recordar que el volante firmó contrato hasta diciembre del 2028, pero su pase no es propiedad de la institución. Es por ello que la relación se puede romper ante cualquier propuesta que se reciba y que los empresarios consideren como la más adecuada para su negocio.

El jugador se marcharía de Estudiantes sin dejarle un ingreso de dólares

“Medina no depende de nosotros, es el único jugador por el cual la injerencia en la toma de decisiones es menor“, sostuvo Agustín Alayes, que se desempeña como manager de Estudiantes, en DSports. Algunos de los destinos que el jugador podría tener sería Brasil, debido a que Flamengo, Fluminense y Botafogo hicieron sondeos para conocer sus condiciones de contratación. También se menciona que hay un interesado en Inglaterra del cual no trascendió su nombre.

Por otro lado, es importante resaltar que el conjunto platense puede que no vea ni un solo dólar en caso de que el grupo de Gillett decida vender al jugador. Puede que haya un pequeño porcentaje en concepto de vidriera, pero estaría lejos de los 15 millones de dólares que se buscan recuperar. Un monto que Boca recibió y que permitió romper la cláusula de rescisión que le habían colocado.

Eduardo Domínguez renovó el contrato con Estudiantes

Después de que se produjera la consagración en el Torneo Clausura y en el Trofeo de Campeones, la continuidad de Eduardo Domínguez al mando del plantel de Estudiantes quedó oficializada luego del anuncio de la propia institución platense. De acuerdo con información que se desprende desde la ciudad de La Plata, el principal conflicto estaba en la oferta salarial que le habían acercado. Una que habría sido mejorada ante una segunda propuesta, además de darle al técnico mayor capacidad de participación en la contratación de jugadores. Otro detalle estaría en que le aseguren la continuidad de Santiago Ascacibar de cara a la próxima temporada en la que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. No obstante, entre ambas partes llegaron a un acuerdo y el "Barba" continuará en el cuadro "Pincharrata".