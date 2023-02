Fuerte denuncia de un árbitro contra Tinelli por sobornos: "Me pidieron pasar"

El hecho habría sucedido en 2009, en la previa de un encuentro por Copa Libertadores, donde San Lorenzo cayó ante Libertad de Paraguay.

El exárbitro chileno Carlos Chandía acusó el pasado martes a Marcelo Tinelli de querer sobornarlo en la previa de un partido de San Lorenzo por la Copa Libertadores de 2009. El excolegiado contó que dos personas le comentaron en ese momento que el conductor televisivo "lo único que desea es ser campeón".

Chandía, que se alejó de la actividad profesional desde 2009 y es alcalde de la región de Coihueco, dio una entrevista al programa Futuro FC de Radio Futuro de Chile para hablar sobre la grave situación que está viviendo el país trasandino sobre los incendios forestales en la Región del Ñuble. Sin embargo, cuando la conversación viró hacia sus experiencias en el mundo del fútbol, el exjuez soltó una frase que sorprendió a propios y extraños.

La acusación de soborno de Carlos Chandía contra Marcelo Tinelli

Según Chandía, el hecho habría ocurrido en 2009, en la previa de un encuentro por Copa Libertadores en 2009". "Un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venían a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada”, comenzó relatando el actual político de 58 años.

Y luego, manifestó la polémica revelación: "Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente, fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: ‘Tinelli lo único que desea es ser campeón’. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo“.

Enojado por el comentario de las dos personas que fue a recibir al aeropuerto, según Chandía no se quedó callado en ese instante y les respondió con un mensaje hacia la figura televisiva, que en aquel año no estaba dentro de la dirigencia del "Ciclón": "Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más, hueones”.

Según se desprende de los dichos del gobernador, el partido habría sido ante Libertad. Es decir, cuando San Lorenzo cayó en manos de del conjunto paraguayo el 5 de marzo del 2009, la última vez que el excolegiado dirigió al equipo de Boedo.