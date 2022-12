Fue multicampeón con el River de Gallardo y participará de un reality show en Argentina

Un ex futbolista que fue campeón de todo con River Plate se sumará a un nuevo reality show en nuestro país en el que competirá con otros famosos.

Un ex jugador de River Plate que la rompió durante la era de Marcelo Gallardo al frente del equipo participará de un nuevo reality show en nuestro país. El multicampeón en el "Millonario", que dejó el fútbol hace unos años, se decidió por seguir este camino en su vida lejos de las canchas. De hecho, no será la primera vez que aparezca ante las cámaras, ya que tuvo la oportunidad de participar de una famosa serie no hace mucho tiempo.

Se trata del uruguayo Rodrigo Mora, quien será parte de The Challenge Argentina, el desafío, el cual saldrá por la TV en 2023. Cabe destacar, que el ex delantero disfrutó de su faceta actoral cuando trabajó en El Marginal, por lo que no le escapa a la fama. En este ciclo que saldrá por la pantalla de Telefé habrá otros deportistas como es el caso de la boxeadora Carolina Duer, quien también tendrá que afrontar este novedoso y complicado formato.

En cuanto al mencionado reality, serán 18 participantes los que enfrentarán "El mayor desafío de sus vidas por tierra, aire o agua", según anticiparon desde el canal. Cada día que pase habrá un eliminado y el que gane se quedará con 15.000 dólares y la chance de estar en el mismo certamen en Australia. Rodrigo Mora, que dejó atrás el mal momento que lo llevó al retiro del fútbol, es uno de los principales candidatos a lograrlo.

El ex atacante de River es de los más queridos en el último tiempo por el público de la institución de Núñez. Por supuesto, lo avalan sus goles y los títulos que consiguió desde que se calzó la "Banda". En total, Mora convirtió en 41 oportunidades en 182 partidos disputados y levantó nueve trofeos entre los que están las Libertadores del 2015 y 2018 de la mano del "Muñeco".

Marley será el conductor de The Challenge Argentina en Telefé

Marley tiene pensado este importante proyecto en Telefe, luego del éxito que fue La Voz Argentina y sus grabaciones en el Mundial Qatar 2022 con Por El Mundo. El conductor llevará adelante el mencionado programa con un formato sumamente novedoso e involucra a varios famosos. El spot publicitario correspondiente salió hace pocos días y generó expectativa en los televidentes.

Según se filtró, el ciclo involucra a figuras de alto renombre y juegos de extrema complejidad. Por su parte, el canal lanzó la publicidad donde anunciaron y lo catalogaron como "impactante". Se espera que durante las próximas semanas, más precisamente a principios de 2023, se revele más información con respecto a los días, horarios y fecha de estreno por la pantalla chica.