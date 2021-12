Estudiantes vs. Gimnasia: los goles, jugadas y todo de un clásico histórico

Es el clásico de La Plata con más goles de la historia. Tres tantos de la Pulga Rodriguez para Gimnasia no alcanzaron para quebrar con la racha de 11 años sin ganarle a Estudiantes.

La Liga Profesional del fútbol argentino hoy nos ofreció un partido de esos que se recordarán por siempre y más tratándose de un clásico. Gimnasia-Estudiantes empataron 4-4 en un encuentro de resultados cambiantes, golazos y rachas que se rompieron y otras que continúan. Hubo un recital de Luis Miguel Rodríguez que metió tres goles. Pintaba para festejo en el Bosque pero Estudiantes no se rindió y con una remontada heroica logró la igualdad. Luego del partido hubo declaraciones polémicas de jugadores del Pincharrata cargando a su clásico rival que hace 11 años no le puede ganar un partido.

El Clásico de La Plata tenía el condimento de que los dos se están jugando la clasificación a las copas continentales. Estudiantes pelea por entrar a la Libertadores y Gimnasia a la Sudamericana. El conjunto visitante se puso en ventaja con un gol de Gonzalo Del Prete a los 23 minutos. Luego el defensor uruguayo Agustín Rogel le cometió penal al colombiano Johan Carbonero pero la Pulga Rodríguez pateó despacio a las manos de Mariano Andújar. Pero a los 31 el tucumano de Simoca iba a tener revancha poniendo el empate tras encontrar la pelota suelta en el área. Ese gol significó el primer tanto de Gimnasia a Estudiantes en seis años que incluyeron ocho partidos. El último había sido uno de Maxi Meza en empate 1-1 del 2015.

Tres minutos después con la confianza del gol Rodríguez inventó un golazo de putin con la derecha después de que la pelota le quede atrás y la logre recuperar en el área. Toda la creatividad e ingenio del Pulga al servicio de una definición de lujo.

A los 39 el lateral izquierdo Nicolás Pasquini empató el partido para Estudiantes pateando con la derecha después de un centro suyo que rebotó en un jugador de Gimnasia. Pero el Lobo al final del primer tiempo logró el 3-2 con un zurdazo del uruguayo Brahian Aleman desde afuera a más de 30 metros del arco.

El segundo tiempo la Pulga completó el triplete con un gol de penal a los 14 minutos y parecía que aseguraba el triunfo. Pero Estudiantes se puso en partido cuando a los 19 el defensor Fabián Noguera marcó el 3-4 agarrando un rebote en el área luego de una gran tapada del arquero Rodrigo Rey. A los 33 llegó la igualdad después de un pelotazo largo al uruguayo Manuel Castro que remató esquinado pero Rey la sacó con esfuerzo, en el rebote Leandro Díaz puso el 4-4 definitivo. Fue el Clásico de La Plata de más goles en la historias del enfrentamiento y en el partido de hoy se metieron más tantos que sumando los últimos nueve jugados.

Luego del encuentro el capitán de Estudiantes Mariano Andújar le puso pimienta al empate logrado luego de estar dos goles abajo que conserva los 11 años sin perder contra Gimnasia. “Son rachas, son estadísticas. Hoy me voy con sensaciones raras porque me hicieron cuatro goles. Mi hijo es la primera vez que ve que me hace un gol Gimnasia, así que debe tener sensaciones nuevas”. Por su parte el autor del empate final Leandro Díaz marcó que lo empataron porque "la gente de Gimnasia paró de cantar cuando iban ganando 4-2" y los catalogó de "cagones".