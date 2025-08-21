Estudiantes de La Plata le ganó a Cerro Porteño y pasó a cuartos de Libertadores: goles y resumen

Estudiantes se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de empatar 0 a 0, como local, frente a Cerro Porteño, ya que había ganado 1 a 0 en el partido de ida disputado en Paraguay. De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez clasificó a los cuartos de final gracias al triunfo en la ida.

El encuentro fue parejo en el primer tiempo, con un poco más de dominio de Estudiantes, con el mediocampo bastante poblado, pero con algunos intentos por las bandas de Cerro Porteño con Federico Carrizo y Juan Manuel Iturbe.

En los siguientes minutos de la primera etapa, Estudiantes si pudo conseguir el dominio y trabajo en campo rival durante gran parte del primer tiempo, con mucha presencia del juvenil Mikel Amondarain pero sin poder pesar dentro del área. No obstante, Cerro Porteño se animó a molestar y ser peligroso dentro del área de Estudiantes, con varios centros que cruzaron el área y generaron más de lo que se esperaba pero el arco del cuadro local se mantuvo firme en cero.

El volante Alexis Castro tuvo el gol que pudo haberle asegurado el pase a Estudiantes pero el arquero argentino Alexis Martín Arias cubrió bien el tiro cruzado del mediocampista y dejó en cero su valla. Estudiantes jugó los cuartos de final de la Copa Libertadores en nueve ocasiones a lo largo de toda su historia en las 15 veces que le tocó ser parte del torneo continental. Lo hizo por primera vez en 1968, y en esa edición fue campeón.

El “Pincha” repitió el título en 1969 y 1970, también superando los cuartos. En 1971 llegó a la final. Volvió a esa instancia en 2006, 2008 y 2010, pero fue eliminado. En 2009 pasó los cuartos y ganó la copa. Su participación más reciente en cuartos fue en 2022, cuando quedó afuera frente a Athletico Paranaense.