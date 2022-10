Entre lágrimas de sus jugadores, Gallardo se despidió de River: "Mi vínculo será para toda la vida"

Los jugadores se abrazon en medio de la cancha y, a pura lágrima, acompañaron al entrenador del Millonario.

Después del partido entre Rosario Central y River, el club de Núñez organizó la despedida del entrenador, Marcelo Gallardo. En el adiós del club se vieron diferentes situaciones, como los abrazos y consuelos de los futbolistas entre sí. Sobre el final, el director técnico añadió: "Mi vínculo con River viene de toda la vida".

La despedida de Gallardo tuvo un video con todos los momentos que vivió el equipo en los últimos ocho años y medio. Desde la consagración de la Copa Sudamericana hasta la Copa Libertadores obtenida en Madrid 2018 en la que le ganó la final a Boca por 3-1. En el comienzo, todos los jugadores -que según varios periodistas estaban peleados con el entrenador- se largaron a llorar y fueron a abrazarlo. Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero -que minutos después le dedicó una poesía- fueron los más compungidos.

En un breve discurso, Gallardo agregó: "Gracias a ustedes que desde hace más de 8 años que me hacen sentir de una manera especial" y también sostuvo: "Realmente soy un privilegiado. Jamás en mi vida soñé con vivir algo así". Entre los videos que se conocieron, se pudo ver a todos los jugadores del club abrazándolo y consolándolo tras el adiós.

Si bien Gallardo no habló de un posible retorno, al sostener "mi vínculo con River es para toda la vida" abrió la puerta a la posibilidad de volver. También, en el día de la madre, recordó a su mamá quien falleció en en 2014 y que dejó uno de los momentos más recordados por una entrevista con Titi Fernández. En esta oportunidad indicó: "A la mujer que me dio la vida, que seguramente me estará viendo desde un lugar de privilegio allá en el cielo, feliz día de la madre. Yo a la mía la recuerdo con mucho cariño. Era la que esperaba que llegara de cada entrenamiento, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados, hasta el día que se fue, se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Así que gracias vieja".

En este punto, también agradeció a la dirigencia, principalmente a Enzo Francescoli -al que se lo vio muy conmovido- y agregó: "Hemos sido un equipo de compañeros, un equipo de trabajo enorme, y hemos sido una gran familia, que se desvivía por vivir cada momento y eso es increíble. Es lo más lindo que me llevo, el abrazo con cada trabajador. Gracias a la dirigencia, a su presidente, porque han creído en mí, porque me han acompañado, han estado siempre a mi lado". Sobre el ídolo sostuvo: "Gracias Enzo Francescoli por ser la persona que nos dio esta posibilidad, que confió, que acompañó de manera increíble, sin egos, disfrutando los triunfos como propios y eso no se encuentra en muchos lados".