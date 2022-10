El presidente de Gimnasia negó la sobreventa de entradas en el partido contra Boca

Gabriel Pellegrino indicó que los responsables de garantizar seguridad eran la Policía y el APREVIDE. También negó haber sobrevendido entradas.

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, se refirió a los graves incidentes ocurridos en las inmediaciones del Estadio Juan Camilo Zerillo que obligaron a suspender el partido ante Boca Juniors. Si bien no dio muchos detalles, confirmó que los encargados del operativo eran la Policía y el APREVIDE.

Al ser consultado por los periodistas sobre quién había ordenado cerrar las puertas del ingreso de los hinchas de Gimnasia, Pellegrino manifestó: "Nosotros no dimos la orden. Debió haber sido la Policía o APREVIDE. La responsabildiad es de los organismos de seguridad. Si no, ¿para qué están?".

Según trascendió, se sobrevendieron entradas para el encuentro frente al "Xeneize", situación que llevó a colpasar los accesos al estadio. Sobre este tema, el presidente comentó: "No vendimos más entradas de lo que permite la capacidad de la cancha. No sobrevendimos entradas, vendimos 3254 sobre un total de 4300 y tenemos la planilla de las entradas que nos dio AFA". "Había hinchas con carnet y entradas que no los dejaron pasar. Nos llamó la atención que algunas plateas estaban vacías con mucha gente afuera de la cancha", sostuvo Pellegrino.

Además, al ser consultado por los insultos que recibió por parte de hinchas de Gimnasia, confesó. "Siempre hay enojo de los socios en este tipo de situaciones, cuando pagan una entrada y no pueden entrar. Pero qué puedo hacer yo si no los dejan entrar. Pudo haber venido gente sin entradas. Es un tema social".

También, reconoció que sólo habló algunos segundos con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien responsabilizó a los dirigentes del "Lobo" de haber "hecho un negocio" como ocurre siempre con los dirigentes del fútbol. Si bien habían surgido rumores de que el partido podría continuar en la tarde del viernes, Pellegrino expresó que, por el momento, el encuentro no tiene fecha ni hora programada.

Falleció un hincha por un paro cardíaco tras los incidentes en Gimnasia de La Plata vs Boca

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó que falleció un hombre de 57 años dentro de la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de la violencia ocurrida fuera del estadio donde la policía arrojó gases lacrimógenos y balas de goma. Las primeras informaciones sostienen que falleció de un paro cardíaco.

Se trata de César Regueiro, un hincha de Gimnasia de La Plata que falleció dentro de la ambulancia camino al Hospital San Martín de la ciudad platense, a causa de un paro cardiorespiratorio.

Berni comunicó que el deceso se dio por una “muerte súbita”, según informaron los profesionales médicos del hospital de La PLata. Además, según los primeros informes hay más de 100 heridos por la represión policial.