El presidente de Gimnasia confirmó maltratos y humillaciones de exreferentes a juveniles

Mariano Cowen afirmó las versiones que señalaban los violentos "bautismos" o "iniciaciones" del grupo "Los Ninjas" hacia jugadores que realizaban su primera experiencia con el plantel profesional.

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Mariano Cowen, confirmó este jueves que las versiones periodísticas que indicaban agresiones e humillaciones de jugadores del plantel profesional hacia juveniles que hacían su primera pretemporada existieron. Además, manifestó que acompañarán a las víctimas en la Justicia en caso que realicen denuncias por violencia sexual y reveló que "referentes del equipo" le negaron que hayan habido casos de abuso sexual.

En 2021, Brahian Alemán y Matías Pérez García habían quedado en el ojo de la tormenta por haber sido separados del plantel luego de que varios jugadores jóvenes denunciaran, ante los entrenadores de aquel momento, violentos tratos durante la concentración como parte de "rituales de iniciación". Sin embargo, horas después de haber cortado a parte del grupo autodenominado "Los Ninjas", la dirigencia, encabezada en aquel momento por Gabriel Pellegrino, decidió que los hechos no tomaran mayor trascendencia, los reinconporaron con sus compañeros y no hubo más determinaciones al respecto.

Pero tras el encuentro del pasado fin de semana entre Banfield y el "Lobo", el propio Alemán, que dejó el "Lobo" y arribó al "Taladro" en 2023, fiel a su personalidad amenazante tuvo algunos cruces picantes con sus excompañeros y el tema volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez con mayor notoriedad, que derivó en que el nuevo presidente de Gimnasia saliera a confirmar las versiones y detallar la postura del club en torno al grave hecho.

Mariano Cowen, presidente de Gimnasia.

"Hablé con representantes y algunos familiares de los jugadores que fueron maltratados por ("Los Ninjas"). Hablé con los referentes actuales del plantel para ponernos a disposición en caso de que alguno de los muchachos quiera comunicar algo. Como comisión directiva tenemos que ser empáticos, ponernos en el lugar del que lo sufrió. Cuando alguien habla de abuso, significa muchas cosas y hay que ponerse del lado del otro", manifestó Cowen en diálogo con el programa Argenzuela de C5N, en donde ratificó que las humillaciones de los jugadores con más experiencia hacia los juveniles fueron ciertas.

Si bien corroboró del violento maltrato del grupo "Los Ninjas", Cowen adelantó que se presentarán a la Justicia sólo si las víctimas denuncian que existió abuso sexual. "En caso de que haya pasado algo, que no me consta, y si necesitan un acompañamiento de la comisión directiva, eso va a estar. Nosotros tenemos una secretaría de Género que está a disposición para el que lo necesite".

Brahian Alemán, uno de los señalados por agredir a los juveniles.

Además, el máximo directivo del club platense que asumió en noviembre de 2022, reveló la charla que tuvo con algunos jugadores que integraron el plantel cuando sucedieron los presuntos hechos de violencia sexual: "Los delitos, como los que se dijeron, por lo que hablamos con las personas que estuvieron en ese momento, no ocurrieron. Sí confirmaron que existieron golpes, tapar con sábanas a alguien como te pasaba antes cuando ibas a la colimba. No avalamos ese tipo de cosas y no van a pasar en el club bajo nuestra conducción. Hay que desterrarlas del deporte en general, no solamente del fútbol".

"A raíz de esto que se desencadenó en las últimas horas, nos pusimos a trabajar de otra manera y a percibir los hechos para saber qué pasó. Yo fui jugador de fútbol. En ese momento, los ritos o iniciaciones eran de otra manera. Acá se habla de otro tipo de cosas: atar a alguien o pegarle no está bueno, no es avalado por nosotros como comisión directiva. pero lo que me aseguran los referentes del plantel es que abuso sexual no hubo en ningún momento", expresó el exjugador del "Lobo".

"No me consta que el cuerpo anterior haya querido ocultar los golpes y agresiones a los juveniles del club. Los conozco (Mariano Messera y Leandro Martini) y son personas espectaculares que nunca hubieran avalado algo semejante. Nos ponemos a disposición de las personas que sufrieron estas agresiones. Vamos a tratar de instalar un código de ética en el club para que estos hechos no sucedan más en el club. Estamos hablando de un deporte hiperprofesionaizado que tiene que tener normas reglas y que no se pueden permitir este tipo de cosas", concluyó Cowen al respecto.

Vale recordar que en las propias cuentas oficiales de Gimnasia, avaladas por la dirigencia de aquel entonces, evidenciaron las prácticas abusivas de dichos jugadores en redes sociales. Incluso, en uno de los posteos de 2017 la cuenta del "Lobo" muestra como algunos juveniles fueron rapados y nombra que los autores fueron "Los Ninjas", el grupo que lideraban Aleman y Pérez García.

Por otra parte, los referentes de Estudiantes de La Plata Mauro Boselli y Mariano Andujar decidieron que dichos "rituales" o "bautismos" a los juveniles que realizan su primera experiencia con el plantel profesional no se darán más para erradicar practicas que son abusivas. "No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo. o tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar", afirmó Boselli en diálogo con TyC Sports.