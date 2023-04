El impensado problema de Paulo Díaz con Nacho Fernández y Paradela en River: "No sé"

El defensor chileno Paulo Díaz reveló un impensado inconveniente que sufre en River con sus compañeros Ignacio Fernández y José Paradela.

El defensor chileno Paulo Díaz reveló el gran problema que sufre en River Plate con sus compañeros Ignacio "Nacho" Fernández y José Paradela. Poco tiene que ver con el pasado futbolístico de ambos en Gimnasia y Esgrima La Plata o su forma de ser, pero es cierto que los volantes del "Millonario" coinciden en algo dentro de la cancha. Por este motivo, el zaguero que volvió a la titularidad en el conjunto de Martín Demichelis no dudó en contar lo que le pasa.

Una vez finalizado el encuentro ante Unión de Santa Fe donde los de Núñez ganaron 1-0 con gol de "Nacho" y asistencia perfecta de su compañero, Díaz analizó el cotejo y soltó una frase que llamó la atención. El parecido entre los mediocampistas es real y no sólo se ve en su manera de jugar sino también en distintos detalles de la vestimenta que hasta a los hinchas se les hace difícil diferenciarlos. Para el trasandino no es la excepción y lo dejó en claro con un particular testimonio.

"Un poquito. A veces cuando levanto la cabeza no sé quién es quién", lanzó Paulo Díaz en diálogo con TNT Sports tras el triunfo por la mínima contra el "Tatengue". Es que uno de los recursos del chileno en el verde césped es cruzar la mitad de la cancha para luego romper líneas en el rival buscando a los de arriba y, según afirmó al ver a sus compañeros, no los puede distinguir para darles el balón.

Al margen de esto, el futbolista tiene claro lo que tiene que hacer cuando les entrega la pelota tanto a "Nacho" como a Paradela. "Lo que sí, hay que dárselas al pie a los dos", soltó. Es que ambos tienen buen juego, usan botines similares y, para colmo, son altos y zurdos, por lo que esto complica por demás al experimentado defensor con pasado en San Lorenzo de Almagro.

Cuándo juega River en la Copa Libertadores 2023: días y horarios de los partidos

El debut de River Plate en la Copa Libertadores será el martes 4 de abril a las 21 horas y se transmitirá en vivo por Fox Sports, según lo anunció el canal en sus plataformas digitales. El equipo millonario se enfrentará en la segunda fecha a Sporting Cristal como local, en un partido a jugarse la semana del 19 de abril. En la tercera fecha, River Plate visitará a Fluminense en Rio de Janeiro, partido que se jugará en la semana del 3 de mayo.

La cuarta fecha llevará a River Plate de vuelta a Lima para enfrentar a Sporting Cristal, en un partido que se jugará en la semana del 24 de mayo. En la quinta fecha, River Plate volverá a jugar en casa y recibirá a Fluminense en el estadio Monumental, en un partido que llevará a cabo en la semana del 7 de junio. Finalmente, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 culminará con River Plate recibiendo en casa a The Strongest de Bolivia, en un partido que se jugará en la semana del 28 de junio.