El guiño de Sergio Berni para la vuelta del público visitante

El ministro de Seguridad bonaerense se refirió a la ausencia de hinchas visitantes en los estadio y negó que el problema sea la gente.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió a uno de las grandes deudas que hace tiempo atraviesan al fútbol argentino como lo es la ausencia de los hinchas visitantes a causa de la violencia entre fanáticos en las canchas de todo el país. Mientras la gente desea retornar a los estadios y acompañar a sus clubes tanto de local como de visitante, todavía no hay grandes tratativas para que esto sea un hecho. Pero los guiños comienzan a aparecer desde el Gobierno.

En diálogo con Jorge Rial, por Radio 10, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense dejó en claro: "Pensar que el problema son los visitantes en el fútbol es no atender el problema que hay adentro de los clubes". Y en la misma línea, sostuvo: "La vuelta del público visitante no es una cuestión de una fuerza de seguridad. Los problemas de los clubes no son con las hinchadas visitantes, sino por las disputas económicas con los negocios ilícitos de la barra".

Con respecto al tema, Berni volvió a dejar en claro que no se trata de fanáticos y apuntó directamente contra las barrabravas: "Cuando hay ese tipo de enfrentamiento, no está en disputa el amor a una camiseta, sino en relación a los negocios ilícitos". Mientras que, por otro lado, se refirió al regreso de la presencialidad en los estadios -con aforo del 50%- y advirtió, sutilmente, a quienes se encargan de la administración de los clubes: "Es muy bueno que la presencialidad haya vuelto al fútbol esperemos que los directivos puedan cuidarla".

Aníbal Fernández y la vuelta de los visitantes: "¿Tan bestias somos?"

Luego de asumir como ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández también se refirió sobre la vuelta al público visitante luego de que su par de Salud, Carla Vizzotti, ante la fuerte baja de contagios por COVID-19, dieron el visto bueno para que las canchas vuelvan a ser pobladas de hinchas. En el mismo programa, entrevistado por Jorge Rial, lanzó sin vueltas: "El fútbol tiene que ser con público, siempre tuve esa posición".

Con respecto a esto, Aníbal reforzó la apuesta: "Estamos analizando el tema de la vuelta al público en las canchas, en algún momento tiene que volver el público visitante" y se preguntó: "¿Tan bestias seremos que no podemos tener visitantes? Yo creo que se puede hacer". Recordemos que la última vez con dos parcialidades en un mismo estadio fue el 10 de julio del 2013, hace más de ocho años, cuando murió un hincha de Lanús en las inmediaciones del estadio Ciudad de La Plata al recibir un disparo de bala de goma por parte de la policía.