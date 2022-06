El "Flaco" Schiavi apuntó contra Retegui por no asumir con Tevez: "Muy desprolijo"

El exdefensor de Boca fue crítico de la actitud del "Chapa", actual subsecretario de la Ciudad y apuntado para ser compañero de Tevez en Rosario Central.

El "Flaco" schiavi criticó a Retegui por no comunicar antes su decisión.

El "Flaco" schiavi criticó a Retegui por no comunicar antes su decisión.

La noticia de que finalmente Carlos Tevez no tendrá a su principal ayudante, Carlos Retegui, en el día a día y quien fuera uno de los creadores del proyecto futbolístico para Rosario Central, cayó de manera sorpresiva en el mundo futbolístico, ya que se daba por sentado que el experimentado exentrenador de Las Leonas llevaría adelante los métodos de entrenamiento. Confirmada la novedad este miércoles 22 por el propio "Chapa" en distintos programas deportivos, al que no le pareció una buena decisión comunicarlo luego de la asunción del "Apache" es a Rolando Schiavi, quien dijo en ESPN que la situación no se manejó de buena manera.

"La salida de Retegui fue muy desprolija, yo me hubiera ido antes de la conferencia de prensa que dio Carlos", dijo Schiavi en el programa F360, quien fuera compañero Tevez en Boca Juniors y con el que lo une una gran relación. Según confesó Retegui horas antes, no podrá acompañar al ídolo "Xeneize" porque su cargo de secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires es incompatible con la dedicarse full time al fútbol, algo con lo que sueña desde hace muchos años.

Carlos Tevez y el "Flaco" Schiavi mantienen una gran amistad.

Según el mismo exjugador y capitán de Los Leones, Tevez entendió su determinación de no poder calzarse el buzo de Rosario Central debido a sus compromisos ligados a la Ciudad, al cual asumió en enero de 2022. En relación al desplante, el "Flaco" fue un poco más allá y expuso su resignación: "Creo que el 'Chapa' le erró".

Si bien los restantes integrantes del cuerpo técnico ya están confirmados y son dos de los hermanos de el exdelantero del Manchester City, se especula que, en algunos días, habrá un nuevo ayudante que ocupará el rol de Retegui. Según comentaron periodistas especializados en el club "Canalla", uno de los máximos candidatos a asumir el puesto sería Walter Ervitti, quien tuvo una experiencia de dos años como entrenador de Atlanta en el Nacional B.

Carlos Tevez y "Chapa" Retegui juntos en cancha de Vélez para ver a Rosario Central.

La explicación de Retegui por no trabajar en Rosario Central

"Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Central. Hay muchas familias que dependen de mí y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle", comentó el "Chapa" sobre el intento fallido de realziar su primera experiencia en el fútbol en Rosario.

Además, detalló que la decisión también se trató por un tema de valores: “Carlos me ofreció, pero hoy tengo una responsabilidad muy grande. Soy una persona honesta y sé de ética”. Por último, negó los rumores que indicaban que desde el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta lo hayan presionado para que no abandonara su cargo actual: “Nadie de la política me llamó para apretarme, esas son barbaridades”.