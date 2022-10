El dramático relato de un jugador de Gimnasia tras el caos en La Plata: "Tengo un nene, cuando lo vi me quebré"

El jugador de Gimnasia relató lo vivido en El Bosque, la ayuda brindada a la hinchada y lo que sintió al ver a su familia. Se confirmó la muerte de un hombre de 57 años.

Mientras Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors disputaban el último partido de la fecha 23 de la Liga Profesional en El Bosque, se registraron importantes incidentes fuera del estadio de la capital bonaerense y en medio de la situación, la policía tiró gases lacrimógenos y balas de goma. Seguido de esto, a causa del viento, el gas ingresó a la cancha y afectó a los jugadores, cuerpos técnicos e hinchas que se encontraban en las tribunas. Se confirmó la muerte de un hombre de 57 años.

En diálogo con la prensa, el futbolista de Gimnasia, Leonardo Morales, expresó: "El partido se estaba desarrollando con total normalidad, de golpe se vino el gas pimienta. Primero vimos como el banco de suplentes de ellos (Boca) salió corriendo y después los nuestros. No entendíamos nada y después llegó a nosotros, fue una desesperación total". Y sumó: "Todavía no hablé con la gente de Boca pero tengo buena relación con el Chelo (Weigandt), intentaré comunicarme con él y ver si necesitan algo".

Al mismo tiempo, Morales señaló: "Yo tengo un nene de dos años y seis meses, no podía respirar. Cuando llegué al vestuario me quebré porque verlo tan mal me dolió, me imagino lo mal que lo pasó la gente. Nos quedamos sin agua porque le dimos a la gente, para ayudarlos con lo poco que podíamos". Cuando le consultaron por la reanudación del encuentro, cerró: "Me dediqué solamente a ver cómo estaba la gente y los familiares, no sé nada del partido".

Por otro lado, el delantero del "Lobo", Cristian Tarragona, se expresó en declaraciones radiales y dio detalles de lo vivido en El Bosque. "Fue una locura ver a toda la gente que no podía respirar ni salir de las tribunas. En nuestro vestuario están todos los jugadores con sus familiares, muchos estaban conmovidos", manifestó. Al salir del estadio, en diálogo con ESPN, dijo: "Había personas en el vestuario, había mujeres embarazadas y chicos... Es una lástima, hay gente herida, es una locura lo que se vivió hoy, espero que no vuelva a ocurrir. No pudimos ayudar a nadie, esperemos que estén todos bien".

Franco Soldano, jugador de GELP y ex futbolista de Boca, también se mostró conmocionado por lo ocurrido. "Una noche triste, en donde te replanteás muchas cosas. Es difícil hablar... Después nos quejamos de que el jugador quiere irse afuera, se pone siempre lo económico y hay cosas mucho más importantes. Hablo por mí teniendo a mi señora embarazada de 9 meses en la platea, por primera vez vino mi hermana con una nena de 4 meses... Se pierde el fútbol, no pasa por eso, pasa por la vida y la familia", expresó claramente dolido. Y sentenció: "Lo deportivo queda atrás, es una noche muy triste".

Desde su auto, antes de abandonar el establecimiento, el delantero sumó: "Me llevó media hora o 45 minutos encontrar a mi familia, fueron los más largos de mi vida. Veía la desesperación de la gente, que la estaba pasando muy mal... Me trepé a una platea, volví a saltar a la cancha. Los encontré y fue un alivio enorme". Y concluyó: "Mi papá es médico, se puso a atender a gente en la platea, no había ambulancias ni nada".

Jorge Tunessi, médico de Gimnasia, manifestó: "Nos preocupamos por los familiares nuestros y por toda la gente. Era algo insostenible, nunca vi nada similar. La gente saltó el alambrado, entró lógicamente a la cancha y al vestuario, fue increíble". Y sumó: "Más allá de los problemas de la vista en los jugadores, estaban afectados por sus familias y los hinchas".

"Vinimos a una fiesta, terminamos en esto. Nos duele a todos. No sé todo lo que pasó pero es tremendo y lamentable", cerró el DT de Boca, Hugo Ibarra.