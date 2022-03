El desaforado festejo de Benedetto y Weingandt en el vestuario de River

Después del triunfo 1-0 en el Monumental, los jugadores explotaron en el vestuario con un grito que enloqueció a los hinchas.

Después del clásico en el que Boca venció a River en el Monumental de Núñez, la alegría se mantiene. Sin embargo, el momento de mayor festejo en la intimidad se vio con el sacado grito de dos jugadores en el vestuario xeneize en pleno Antonio Vespucio Liberti. Benedetto y Weigandt hicieron un video en el que mostraron toda su euforia.

Después de haber festejado en el césped y luego de que desde la hinchada de River le arrojaran botellas, los jugadores tuvieron que irse escoltados por la polícia. Ya en el vestuario, tanto Darío Benedetto como Marcelo Weigandt mostraron su alegría y su desaforado festejo.

El picante cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras la derrota de River vs. Boca

Luego de haber comenzado con tranquilidad en la conferencia de prensa, "El Muñeco" se molestó cuando llegó la pregunta de un reportero de DirecTV. El comunicador le remarcó al técnico que tras el partido hubo "muchas críticas" en las redes sociales contra González Pirez, algo que al estratega no le gustó y allí comenzó un intercambio caliente.

"¿Es una pregunta o es una opinión tuya?", reaccionó Gallardo. La tajante contestación fue que "más allá de la opinión, muchos piensan que, ante la lesión de Héctor David Martínez, hay voces encontradas sobre por qué juega González Pirez y no (Jonatan) Maidana".

´Muchos piensan, muchos piensan´... Hablá por vos, no por lo que ´muchos piensan´...", insistió el exfutbolista. "No, más allá de mi opinión, quería saber qué autocrítica hacés vos, si podría haber otro reemplazándolo... Porque ya contra San Lorenzo había cometido errores González Pirez", le devolvió el periodista.

Entonces, Marcelo Gallardo pidió que “hay que mantener la serenidad, tranquilo" y añadió: "A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso... Tranquilidad, serenidad. Serenidad, te pido serenidad”. Luego señaló que “se puede perder un partido, pero no una identidad”.