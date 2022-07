Daniel Passarella rompió el silencio tras los rumores sobre su salud: "Un poco de depresión"

Daniel Passarella habló sobre su salud y desmintió las versiones sobre una grave enfermedad, días después del comunicado que publicó su familia.

Daniel Alberto Passarella rompió el silencio con respecto a su salud y desmintió las versiones de varios portales que aseguraron que padecía una grave enfermedad. El expresidente de River Plate se sumó al comunicado publicado por su familia, en el que también confirmaron que esto no era así y que sólo atravesaba 'un estado de tristeza'. El "Kaiser" no se guardó nada y apuntó contra quienes impulsaron esa versión de los hechos.

Passarella dialogó con el medio italiano La Gazzetta y llevó tranquilidad a los fanáticos que se preocuparon por los rumores. Incluso, el extécnico de la Selección Argentina aseguró que recibió una invitación de la FIFA para ir al Mundial de Qatar 2022 y no la desaprovechará. Por otro lado, también reveló que habló con otro exjugador que le envió un mensaje preguntándole si lo que se filtró era verdad.

"Puedo asegurarles a todos, incluso a los amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Sólo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, nada más. A cualquiera le puede pasar estar triste y quién sabe cuántos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo", aseguró Passarella.

Y agregó contra los medios que aseguraron que tenía una dura enfermedad: "Tengo 69 años, vi de todo y ya no me sorprende nada. Conozco al mundo de los medios y sé que hay cada vez más gente que quiere impactar con noticias de todo tipo, especulando especialmente con figuras famosas. Recibí un mensaje de Gianca (Giancarlo Antognoni - excompañero suyo en la Fiorentina) y le respondí que no se preocupe, que no pasaba nada porque 'Hay Passarella para rato'".

La familia de Passarella aclaró qué le pasa

A través de las redes sociales, la esposa y el hijo del exjugador firmaron un mensaje en el que aclararon las versiones al respecto. Allí, aclararon que "ante la proliferación de diversas noticias de la salud de Daniel, en las que se mencionan que tiene diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida por la pandemia".

Además, aseveraron que "las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual, aunado a un problema de sodera que contribuyó a aislarlo mucho más, perjudicaron su estado de ánimo de manera esporádica". Y confirmaron que "tiene el apoyo incondicional de su familia para su pronta recuperación". Por último, sentenciaron: "Pedimos a los medios que no perjudiquen más, con noticias no corroboradas, a Daniel y a nuestra familia".