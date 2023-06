Cuántos puntos necesita River para salir campeón de la Liga Profesional: de qué depende

Los partidos que le quedan a River en la recta final del torneo argentino y cuántos debe ganar para consagrarse campeón.

River Plate completó su partido contra Defensa y Justicia y logró derrotarlo por 1 a 0, ampliando así su ventaja a siete puntos sobre Talleres, su inmediato perseguidor, y a diez sobre San Lorenzo. Aunque el torneo aún tiene siete fechas por disputarse, el equipo que dirige Martín Demichelis tiene todavía un largo recorrido si quiere salir campeón del torneo.

A continuación, los próximos partidos de los tres equipos que actualmente se disputan el torneo, viendo también qué posibilidades tienen de alzarse con el trofeo cada uno.

¿Qué necesita River para ser campeón?

Si River Plate consigue 15 de los 21 puntos restantes en la Liga Profesional, se consagrará campeón. Es decir, debería ganar cinco partidos de los siete restantes para lograr este objetivo sin depender de otros resultados.

Vale recordar que en el fútbol argentino no existen partidos fáciles y la lógica no siempre se cumple. Un ejemplo de ello es que River ha disputado once partidos en casa en lo que va de 2023 y ha ganado diez de ellos, siendo la única derrota ante Arsenal, el último equipo en la Liga Profesional. Aún así, después de veinte jornadas disputadas, hay rivales que en la previa resultan más asequibles que otros.

Teniendo en cuenta la situación actual, Talleres tiene el calendario más accesible. De los siete partidos que le restan, los dos partidos que en la previa parecen más complicados son contra Lanús y Newell's, ambos como visitante.

Por otro lado, River todavía debe enfrentarse a dos de los cinco grandes: San Lorenzo (como visitante) y Racing (en casa), pero también tendrá que medirse contra Rosario Central y Estudiantes de La Plata. Serán retos difíciles para el equipo de Demichelis.

San Lorenzo parece ser el equipo con el calendario más complicado de los tres, ya que deberá enfrentar a Rosario Central, Estudiantes, River, Belgrano y Tigre.

Los partidos que le quedan a River, San Lorenzo y Talleres

River Plate

River es el líder del torneo y busca coronarse una vez más de forma local.

Fecha 21: Instituto (L).

Fecha 22: Barracas Central (V).

Fecha 23: Colón (L).

Fecha 24: San Lorenzo (V).

Fecha 25: Estudiantes (L).

Fecha 26: Rosario Central (V).

Fecha 27: Racing (L).

Talleres de Córdoba

Fecha 21: Lanús (V).

Fecha 22: Godoy Cruz (L).

Fecha 23: Sarmiento (V).

Fecha 24: Unión (L).

Fecha 25: Huracán (V).

Fecha 26: Gimnasia (L).

Fecha 27: Newell´s (V).

San Lorenzo