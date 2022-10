Cuándo se juega el Gimnasia - Boca tras la suspensión: fecha y hora del partido

Se conoció cuándo se juega el partido entre Gimnasia y Boca que fue suspendido por los incidentes en El Bosque. La Liga Profesional de Fútbol ya dio la fecha y hora oficial del encuentro.

Cuándo se juega el Gimnasia vs. Boca suspendido por la Liga Profesional 2022.

El partido entre Gimnasia y Boca que fue suspendido en La Plata ya tiene fecha oficial para la reanudación, de acuerdo con el comunicado de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro por la fecha 23 puede resultar determinante para la definición del título de la Primera División del fútbol argentino.

El duelo entre "El Lobo" y "El Xeneize" fue interrumpido cuando apenas se disputaban nueve minutos en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, como consecuencia de los fuertes enfrentamientos entre la policía de la Provincia de Buenos Aires y algunos hinchas que tenían su entrada.

La represión posterior por parte de los efectivos de seguridad, que lanzaron gases lacrimógenos y disparos de balas de goma hicieron imposible el desarrollo normal del compromiso. Lamentablemente, los incidentes culminaron con la muerte de una persona y ocho heridos leves.

Cuándo se juega el Gimnasia vs. Boca suspendido: el comunicado oficial

La organización de la Liga Profesional de Fútbol determinó que "el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, postergado de la fecha 23 del Torneo Binance 2022, se reanudará el miércoles 19 de octubre, en horario y sede a confirmar". De esta manera, la semifinal de la Copa Argentina que el conjunto de Hugo Ibarra debía disputar ese mismo día ante Patronato se llevará a cabo más adelante, aún sin una fecha estipulada.

Locura, violencia y caos en La Plata: 1 muerto y 8 heridos leves

La situación vivida en las afueras del estadio, en El Bosque, provocó el fallecimiento de César "El Lolo" Regueiro, un fanático de Gimnasia de 57 años que perdió la vida luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras lo trasladaban en una ambulancia al hospital más cercano. Además, hubo otras ocho personas que fueron atendidas en clínicas de la zona porque habían sido lastimadas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

La palabra del hijo del hombre fallecido en las inmediaciones del estadio de Gimnasia de La Plata

Luego de la represión policial, habló el hijo de Regueiro y negó que su padre tuviera problemas cardíacos preexistentes, tal como había afirmado el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Así quedó el campo de Gimnasia, repleto de hinchas que escapaban de los gases.

"Mi viejo estaba en la popular con mi hermana, los dos nenes y con su hermano. Cuando salió con los nenes (de la cancha) se descompuso, no sabemos qué pasó. No podían respirar. Estaba todo cerrado y salió como pudo. Mi viejo estaba desesperado por los nenes, porque no podían respirar", comenzó Sergio con su durísimo testimonio.

"Que se haga justicia. Que dejen de hablar los que dicen que tenía problemas (cardiorrespiratorios), no tenía problemas de nada. Mi viejo falleció adelante de los nenes, vieron todo", cerró categóricamente.