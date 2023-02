Cuándo juegan Boca vs. River por el Trofeo de Campeones 2023

Se perfila una fecha para la final del Trofeo de Campeones entre Boca y River, tras la victoria del "Millonario" frente a Banfield en la semifinal. Cuándo se jugaría "El Superclásico" por el título.

La final entre Boca y River en el Trofeo de Campeones 2023 sigue en medio de las polémicas por la fecha para la disputa del partido, ya que ninguno de los dos clubes lo quiere jugar rápidamente por diversos motivos. Mientras que Hugo Ibarra está cuestionado como entrenador del "Xeneize", Martín Demichelis apenas lleva dos meses y medio al mando del "Millonario" luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo.

Por lo tanto, a ambos gigantes del fútbol argentino les quedan incómodos los días que se manejaron hasta el momento: tanto a inicios como a mediados de marzo. En este contexto, desde la AFA planearon disputarlo en alguna ventana FIFA para no alterar el cronograma de ambos en la Liga Profesional, aunque las instituciones también se niegan porque tienen varios jugadores convocados a distintas Selelecciones sudamericanas.

Por lo tanto, por estas horas la fecha más probable para la final del Trofeo de Campeones 2023 entre Boca y River es la del miércoles 17 de mayo, en horario y sede a confirmar. Más allá de que aún resta el comunicado oficial al respecto, de ser así quedaría entre las jornadas 16 y 17 de la Liga, con 27 en total. A falta del calendario completo de ambos en la fase de Grupos de la Copa Libertadores y del futuro en la Copa Argentina, también podrán existir reclamos al respecto en el caso de que el Trofeo complique el destino de los conjuntos de Ibarra y Demichelis en las otras competencias.

Boca y River se midieron varias veces en 2022.

En ESPN F12, Nicolás Distasio, el cronista que cubre a "La Banda", aseguró que el club "no quiere jugar ahora" y reconoció que se negó a disputarla a principios de marzo. Del otro lado, Martín Costa, el panelista especializado en el conjunto de La Ribera, corroboró ante el conductor Mariano Closs que "River no quiso jugarlo en marzo y Boca aceptó, ahora habrá que ver qué pasa con mayo". "En la fecha FIFA no se juega, eso seguro", coincidieron ambos.

Boca vs. River: todas las finales de la historia entre ambos

El recorrido del fútbol argentino a lo largo de los años señala que apenas tres veces se cruzaron "El Xeneize" y "El Millonario" en una serie decisiva en busca de un trofeo. De esta manera, en 2023 podría darse la cuarta edición, aunque aún no es oficial la fecha ni el estadio a disputarse el encuentro.