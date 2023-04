Con bajas importantes, Herrón planea el equipo de Boca para enfrentar a Colón

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Colón de Santa Fe por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y Mariano Herrón prepara varios cambios por las bajas en el plantel.

Boca Juniors se prepara para enfrentar a Colón de Santa Fe por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol en la Bombonera y Mariano Herrón prepara el equipo con algunas bajas obligadas. El debut ante Monagas de Venezuela en la Copa Libertadores con un empate sin goles dejó varias incógnitas de cara al duelo por el torneo local. Mientras tanto, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol trabajan en el reemplazo de Hugo Ibarra tras su despido del "Xeneize".

La rotación es una posibilidad para el DT interino y la llevaría cabo para medirse ante el "Sabalero". Es que no contará con dos de sus principales figuras en la delantera por distintas molestias físicas. Además, otro de los objetivos en mente para el conjunto "Azul y Oro" es el cruce ante San Lorenzo de Almagro por la onceava jornada del certamen doméstico del próximo miércoles 12 de abril desde las 16:30. Pensando en este compromiso, el entrenador tiene más que claro lo que hará.

En principio, Darío "Pipa" Benedetto y Miguel Merentiel no estarían desde el arranque ante Colón, ya que no están al 100% en sus condiciones físicas y el cotejo ante el "Ciclón" asoma como prioridad. Por este motivo, el estratega ya tendría a sus reemplazantes y compartirían ataque con el joven Luca Langoni. Por otro lado, en la defensa y el mediocampo también optaría por algunas modificaciones dentro de la formación inicial.

Con respecto a los 11 que enfrentaron a Monagas, Boca saldría con sólo dos futbolistas que saltaron al campo de juego del conjunto venezolano. Sólo Bruno Valdez y Langoni repetirían presencia y el resto cambiaría completamente. De esta manera, los titulares de Herrón serían: Javier García; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Gonzalo Sandez; Cristian Medina, Equi Fernández, Óscar Romero, Luca Langoni, Nicolás Orsini, Norberto Briasco.

La bronca de un referente de Boca tras el empate en Venezuela

El defensor Nicolás Figal reconoció su bronca el pasado jueves luego del empate de Boca Juniors en el debut de la Copa Libertadores ante Monagas, en Venezuela. El jugador destacó el esfuerzo del equipo, pero también realizó una autocrítica. El inicio de la Libertadores para el "Xeneize" fue agridulce. Si bien el equipo dirigido de manera momentánea por Mariano Herrón rescató un empate con dos jugadores menos por expulsiones, también dilapidó chances claras para volverse con los tres puntos y cometió errores que el exjugador de Independiente no dejó pasar por alto.

Minutos después de finalizado el díficil encuentro en Maturín, Figal analizó el rendimiento de Boca. "No sé si decepcionante, pero me quedo con que el equipo, con 9 jugadores se entregó al máximo. Lo malo es que no podemos cometer estos errores, estamos en la Copa Libertadores y sabemos que no te dan margen de error. El próximo partido queremos ganar, y sabemos que estos errores no los podemos cometer", comenzó diciendo el central derecho que fue uno de los mejores jugadores de la noche.