Cardona explotó tras ser borrado en Racing: "Manchan mi nombre"

El colombiano explicó mediante un extenso comunicado cómo se enteró que no será tenido en cuenta para la final del Trofeo de Campeones frente a Boca.

Edwin Cardona explotó por los rumores que circularon este jueves en relación a su salida de Racing y, tras ser apartado del plantel de cara a la final del Trofeo de Campeones ante Boca Juniors, explicó su versión de los hechos a través de un comunicado en redes sociales, en el que manifestó que no dejará que sigan "manchando" su nombre.

El 2022 de Cardona no fue el soñado ni mucho menos en la "Academia". Tras una llegada que despertó ilusiones entre los hinchas y en las entrañas del club, con el correr de los meses fueron sucediendo hechos que lo relegaron hasta practicamente no ser tenido en cuenta por Fernando Gago. Tan atrás quedó en la consideración del DT, que al jugador colombiano le comunicaron que no estará disponible para enfrentar al "Xeneize" en la final de San Luis y que tiene licencia para hacer lo que quiera hasta el 30 de noviembre, como lo explicó en su descargo.

En el inicio de la carta publicada en su perfil de Instagram, el exjugador de Boca se dirige a los simpatizantes del club de Avellaneda, reconoce sus errores y luego niega con contunencia los rumores que señalaban que había retirado sus pertenencias del predio para marcharse por motus propio. "Si bien no ha sido mi mejor temporada, siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan crìticas destructivas", se lee en una parte del mensaje.

Luego, el talentoso volante explica cómo se dio su desafectación del equipo: "El día de hoy, como es de conocimiento, se inició una cadena de noticias manifestando lo siguiente: 'Edwin Cardona decidió retirar sus pertenencias y no presentarse más a entrenar'. Lo anterior es información falsa, ya que el 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Fútbol Profesional Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otrogarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año".

Cardona expresó su deseo de seguir en Racing: "Reitero mi compromiso"

"Posterior a hacerme la entrega de dicha carta, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del Estadio en la fecha mencionada. esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso ante Tigre", continúa el comunicado del exjugador de Atlético Nacional de Colombia, dejando explicíto que el club decidió no tenerlo en cuenta para el partido definitorio frente a Boca.

Para finalizar, el oriundo de Medellín aclara que la determinación de Racing no era lo que deseaba y que espera por cambiar su presente en el club. "Con lo anterior hago claridad que no ha sido decisión mia irme y dejar el equipo en estas instancias de finales y más ahora a puertas del compromiso tan importante que tenemos el domingo. Reitero mi compromiso, deseo seguir vistiendo estos colores y poder revertir esta situación", escribió Cardona.