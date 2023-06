Brian Sarmiento se la pudrió a Riquelme y las redes se llenaron de memes

El jugador apuntó contra el crack de Boca y las redes sociales no se lo perdonaron. Las palabras llamaron la atención y hubo todo tipo de reacciones.

En las últimas semanas, el futbolista Brian Sarmiento volvió a tener lugar en los medios de comunicación y reapareció tras varios meses de haber jugado en All Boys. Con su histrionismo, el mediocampista suele dejar buenas anécdotas y ahora se sumó a un comentario sobre Juan Román Riquelme. Las palabras del futbolista llamaron la atención y despertaron todo tipo de reacciones.

Sarmiento jugó contra el Boca de Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi en un partido por los octavos de final de la Copa Argentina 2013. Ese partido el Xeneize de Riquelme era dirigido por el Virrey enfrentó al conjunto de Floresta. Allí, entre otros, estaba Sarmiento y bajo esta situación hubo una llamativa victoria del elenco blanco por 3-1. Incluso, el jugador anotó un gol a falta de cinco minutos para que termine el encuentro. Ahora, en una entrevista con ESPN, contó que tuvo un buen partido esa noche: "Me salían todas, metí el tercero, me eligieron mejor jugador del partido, eliminamos al Boca de Bianchi, Román, un Boca increíble… Ahí tuve una discusión con él y sentí que me trató mal. Se me cayó un ídolo. Cuando estaba en Racing, iba al palco de La Bombonera para verlo".

En este mismo sentido añadió que él siempre tuvo de ídolo a Riquelme: "Yo siempre lo tuve de ídolo a Román, pero cuando lo crucé en la cancha no la pasé bien. Tuvimos una discusión y sentí que me trató mal, y fue un dolor”. Rápidamente, luego de que se haga viral este momento, las redes sociales se multiplicaron con diversos mensajes sobre él y se llenó de memes.

