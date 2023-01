Boca y Racing calientan la Supercopa Internacional: el pedido para el viaje a Abu Dhabi

Boca y Racing viven una previa caliente al partido por la Supercopa Internacional 2023 en Abu Dhabi. El insólito pedido de ambos planteles para el viaje de cara al duelo del 20 de enero.

Boca y Racing ya calientan la previa al partido por la Supercopa Internacional 2023 en Abu Dhabi, a tono con el picante final del Trofeo de Campeones que "La Academia" ganó luego de que "El Xeneize" sufriera siete expulsiones en noviembre de 2022. El mal clima entre los dos planteles continúa y el tiempo no cicatrizó las heridas, sino todo lo contrario, de cara al choque del viernes 20 de enero a las 13.30 horas de Argentina en busca de una nueva estrella oficial.

Ambos clubes grandes del fútbol argentino hicieron un pedido insólito antes del vuelo hacia la capital de Emiratos Árabes Unidos: no viajar juntos. Si bien hubo gestiones concretas por parte de sus respectivas dirigencias para que el deseo se cumpliera, no pudo ser así. Sin embargo, consiguieron algo no menor: compartirán el avión pero los equipos no se cruzarán entre sí.

Boca y Racing no se cruzarán en el avión a Abu Dhabi

Si bien las dos delegaciones volarán a la ciudad asiática en el mismo vehículo, los futbolistas de "La Acadé" y "El Xeneize" no se verán las caras. La aeronave es la más grande disponible en Aerolíneas Argentinas, el Airbus 330, con capacidad para 300 personas. No obstante, habrá alrededor de 100 en total entre ambos clubes: unos 50 por delegación.

La mala relación entre los equipos es tal que el avión, que despegará el domingo 15 de enero, fue dividido en dos sectores para que no haya ningún tipo de contacto entre los jugadores de Boca y de Racing. Incluso, abordarán por puertas distintas en Ezeiza para evitar problemas e incomodidades en el aeropuerto internacional. Una vez instalados en Abu Dhabi, los de Avellaneda se alojarán en el Hotel Raddison Blue Al Rain y los de La Ribera, en el Hili Rayhaan.

Boca y Racing se hospedarán en hoteles diferentes en Abu Dhabi.

Por qué se llevan mal los planteles de Boca y Racing

Todo comenzó cuando, en plena disputa por la Liga Profesional 2022 que se llevó "El Xeneize", Enzo Copetti y Matías Rojas dijeron que iba a consagrarse el equipo de Fernando Gago y le mandaron "un saludo a Boca, que ya es campeón" para darle mala suerte. Tras el título, en plena euforia en el vestuario de La Bombonera, Darío Benedetto festejó y dijo: "Te quedaste con las ganas, ¿eh? La querías, ¿no?". Luego, Alan Varela aseguró en referencia a "La Academia" que "por suerte la pechearon" por el penal fallado por Jonathan Galván en el último minuto en la caída por 2-1 ante River.

Ya en el Trofeo de Campeones en San Luis, el festejo del gol decisivo de Carlos Alcaraz que le dio la victoria a Racing desató la bronca de Boca porque el volante provocó a su hinchada en la celebración del tanto del 2-1. Tal fue el caso que, durante ese momento y luego de reanudado el juego, el elenco de Gago sufrió tres expulsiones y el de Hugo Ibarra siete, por lo que debió terminar el partido porque el reglamento indica que no se puede jugar con menos de siete futbolistas por equipo en la cancha.

Boca vs. Racing por la Supercopa Internacional: día, hora, TV en vivo y streaming

"El Xeneize" y "La Academia" se medirán el viernes 20 de enero de 2023 a las 13.30 horas de Argentina en el Estadio Hazza Bin Zayed de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium, para el cual hay que contar con los servicios de cable y del Pack Fútbol. En cuanto al streaming online, estará Star +, la plataforma paga de ESPN.