Boca vs Racing semifinales: cuándo es, a qué hora juegan, historial y dónde es el partido

El conjunto que dirige Sebastián Battaglia llegó a las semifinales y se cruzará contra el Racing de Fernando Gago en una de las definiciones.

El equipo que dirige Sebastián Battaglia tiene por delante un par de fechas muy importantes y claves para sus aspiraciones por los títulos. Después de la victoria ante Defensa y Justicia, el conjunto Xeneize -que alcanzó su segunda victoria en la Bombonera- tiene el próximo partido frente a Racing en semifinales.

El cruce entre Boca y Racing será el próximo fin de semana. El encuentro entre ambos planteles será un cruce esperado para los hinchas de Boca ya que, en las semifinales, se encontrarán contra el equipo de un ex ídolo del club: Fernando Gago en lo que será un partido de ex números cinco de la institución.

De esta forma, el encuentro entre ambos equipos se llevará adelante el sábado a las 18:30 en la cancha de Lanús. Tanto Racing como Boca se cruzarán en el estadio en el sur del Conurbano Bonaerense durante la tarde. Si Estudiantes no avanza a las semifinales, probablemente el encuentro se pasa al domingo. De no ser así, el partido entre el ganador de Estudiantes vs. Argentinos Juniors y River vs. Tigre, sería el mismo sábado, desde las 15.30, en el Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán.

Historial entre Boca y Racing

Ambos equipos jugaron en 180 oportunidades. De las cuales Boca Juniors ganó 83 veces y Racing 55. En total, igualaron en 42 oportunidades. El último partido fue, justsamente, el año pasado e igularon cero a cero. Sin embargo, esta será la revancha para el conjunto de Avellaneda ya que, el año pasado, en esta misma instancia Racing eliminó a Boca por penales por 4-2.