Boca: Juan Román Riquelme le hizo dos regalos a Sebastián Villa

Juan Román Riquelme le hizo dos regalos a Sebastián Villa en Boca, que el colombiano le agradeció a través de las redes sociales. En la previa al partido contra Colón en Santa Fe por la fecha 17 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, el extremo recibió buenas noticias luego de la lesión que lo dejará inactivo hasta 2023.

El atacante de 26 años le agradeció el gesto al vicepresidente y máximo símbolo de la historia del club. Mediante varias historias en su cuenta oficial de Instagram (@sebastian14villa), reveló que desde la institución le obsequiaron dos prendas de ropa.

Los regalos de Riquelme a Villa en Boca: "Gracias, Román"

Con diferentes fotos en las stories, el futbolista publicó las camisetas alternativas que la entidad le dio: una es para él y otra para su madre Sofía. "Gracias crack por el regalo para mi mamá", escribió el cafetero y mencionó a un perfil de fanáticos del exvolante, ya que "El Torero" no tiene redes sociales personales.

El agradecimiento de Villa a Riquelme por la camiseta de Boca en Instagram.

"Para Sofía, con cariño, de Román", autografió el ídolo la casaca destinada a la mamá del colombiano. Además, el delantero publicó luego un video de su madre con unas palabras para el vicepresidente: "Gracias, Román, por la camiseta", le devolvió ella en la grabación mientras posaba con la remera.

Cuando Riquelme habló del caso Villa, acusado por violencia de género y abuso sexual: "Tema muy sensible"

En mayo de 2022, el dirigente fue consultado por Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10, AM 710) al respecto de las denuncias que tiene el cafetero en su contra por la presunta violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio. Sin embargo, el rectivo se desligó de esa cuestión y señaló que "es un tema muy sensible".

"Odiamos el otro tema, todos lo repudiamos. Nos da bronca, nos da rabia, como a todos", se sinceró el exjugador. Además, resaltó que "hay gente de Legales del club que se ocupa, hay un juez" y aclaró que "cuando la Justicia se expida, el club tomará las decisiones correspondientes".

"Nosotros no somos jueces, vivimos normal, claro que repudiamos todas las cosas que pasan....", remarcó Riquelme. En la misma línea, reiteró que "es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir" y amplió: "Hay que ver lo que dice la Justicia, otra cosa no puedo decirte. Si te digo una cosita fuera de lo normal, nos saca la alegría que tenemos".

Por último, el dirigente de Boca mencionó que para el caso de Villa "están los psicólogos, hay mucha gente detrás que trabaja para él". Y completó: "Nosotros, en nuestro lugar, trabajamos cada día con él. No podemos hacer más que eso. Estoy llegando al club, me van a contar todo este tema. Después hacemos las cosas muy simples, no le vamos a dar muchas vueltas".