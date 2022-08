Beccacece destrozó a Marcelo Gallardo por el cruce que tuvieron: "Arrogante y prepotente"

Sebastián Beccacece habló del cruce que tuvo con Marcelo Gallardo y destrozó al técnico de River Plate en sus declaraciones para ESPN F12.

Sebastián Beccacece destrozó a Marcelo Gallardo meses después del picante cruce que tuvieron en la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Cerca del final del encuentro llevado a cabo en Florencio Varela el 5 de junio, ambos discutieron fuerte luego de que el DT del "Halcón" impida un lateral de un jugador del "Millonario". El "Muñeco" explotó contra él y se dijeron de todo.

En esta ocasión, en diálogo con Mariano Closs en F12, "Becca" recordó aquel momento y soltó su opinión acerca del entrenador de River. "¿Cómo crees que te jugaron las discusiones con Gallardo? Porque es muy popular, es un equipo como River Plate. De afuera siempre sin saber se toma partido. Pero bueno, es el poderoso contra el joven. En este caso el joven sos vos, aunque Marcelo lo sea. ¿Cómo puede jugarle al que está más abajo en teoría?", consultó el conductor.

"La verdad no creo que me haya generado algún tipo de conflicto interno. Es muy sencillo, en ese caso puntual cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Me enojo y respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente", contestó Beccacece.

Y agregó: "Yo respondí, no importa quien está enfrente. No importa si ganás 14, 20, 50 títulos o no ganás ninguno. A mí me parece que para que uno genere la autoridad en el otro, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral a lo largo del tiempo de manera intachable. Y eso no ha pasado porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera fue increíble". Esta charla se dio en el marco previo del partido entre River y Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina del próximo miércoles 31 de agosto.

Beccacece sobre la posibilidad de dirigir a Boca

"Realmente con mi grupo de trabajo queremos trabajar porque nos apasiona. Hace 20 años seguidos que vengo trabajando y la verdad que no tengo en mi cabeza qué hacer. Después que un entrenador finaliza un ciclo escucha a quien le ofrezca. Yo particularmente cuando me invitan lo primero que pregunto es por qué. Me gusta saber por qué puedo llegar a ser el elegido para determinado espacio y a partir de ahí van apareciendo interrogantes", comentó Beccacece sobre la chance de dirigir a Boca Juniors desde 2023.

Por otro lado, el DT aseveró: "Estoy abierto a escuchar cualquier posibilidad, siempre hay alguna sensación. Un entrenador tiene que estar abierto a eso. Hoy si me preguntás qué siento te digo que después de seis años en el fútbol argentino me apasiona, no sé si se juega tan bien, pero se compite al extremo y hay que estar muy preparado".