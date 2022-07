Argentinos Juniors, por la punta vs San Lorenzo: hora, tv y formaciones

Argentinos Juniors recibe a San Lorenzo en el Estadio Diego Armando Maradona para quedar como único líder del torneo.

Argentinos Juniors recibirá a San Lorenzo de Almagro este sábado por la fecha 11 de la Liga Profesional. Con el arbitraje de Germán Delfino, el "Bicho" de La Paternal buscará la victoria que podría dejarlo como puntero en soledad en caso de que Atlético Tucumán pierda, mientras que el "Cuervo" intentará seguir su levantada y acercarse a la parte alta del torneo. Conocé todos los detalles de este encuentro apasionante.

El equipo dirigido por Gabriel Milito, que viene de igualar en el último minuto ante Banfield como visitante con gol de Miguel Torrén, no podrá contar con su gran figura, Fausto Vera, que fue vendido al Corinthians de Brasil por 8 millones de dólares. El lugar del volante central volverá a ser ocupado por Javier Cabrera y los 10 jugadores restantes serán los mismos que empataron ante el "Taladro" en el sur.

Argentinos Juniors, que lleva un invicto de 4 partidos y se ubica 2° con 20 unidades, en caso de ganar quedará como único líder hasta que jueguen los tucumanos, que se encuentran 1° con 22 puntos y recibirán a Newells este sábado desde las 20 horas en el Estadio Monumental José Fierro.

En el "Ciclón", por su parte, que en la fecha pasada sumó un punto ante Talleres de Córdoba en condición de local, aún no se sabe si Sebastián Torrico o Augusto Batalla se adueñarán del arco. En los entrenamientos durante la semana, Rubén Darío Insúa probó con ambos en el equipo titular. Otra de las dudas del entrenador pasa por quién acompañará en el eje central a Ignacio Méndez, si Gonzálo Maroni o Agustín Martegani. La delantera será la misma que los últimos partidos, con Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. El que no estará disponible es Agustín Giay, que fue citado por JAvier Mascherano para jugar en el seleccionado Sub 20.

San Lorenzo busca conseguir regularidad y arrimarse al lote de los punteros. Con una victoria, el equipo de Boedo alcanzaría los 16 puntos y podría a quedar a solo 5 del puntero y dos de su rival, Argentinos. Se ubica 14° en el torneo con 2 victorias, 7 empates y 1 derrota.

Hora y dónde ver Argentinos Juniors vs San Lorenzo

El partido, correspondiente por la undécima fecha del torneo argentino, se disputará desde las 15.30 en el Estadio Diego Armando Maradona con arbitraje de Germán Delfino. La transmisión estará a cargo de la señal ESPN Premium, para los que tengan el Pack Fútbol. También podrá seguirse a través de las plataformas Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play.

Probables Formaciones

Argentinos:​ ​Federico Lanzillota; Lucas Villalba, Pablo Minissale, Miguel Torrén; Javier Cabrera, Luciano Gómez, Franco Moyano, Luciano Sánchez, Gabriel Carabajal; Nicolás Reniero y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

San Lorenzo: Sebastián Torrico o Augusto Batalla; Jalil Elías, Cristian Zapata, Federico Gattoni, Gastón Hernández, Nicolás Fernández Mercau; Juan Méndez, Gonzalo Maroni o Agustín Martegani; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios​. DT: Ruben Darío Insua.