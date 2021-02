El Pollo Vignolo hizo emocionar a Santiago Silva

La noticia fue un sacudón para el fútbol argentino. Antes del reinicio de la actividad después de la pandemia, Santiago Silva fue suspendido por el Tribunal Antidopaje luego de dar positivo de testosterona en un control antidoping en abril de 2019, en un partido entre Gimnasia La Plata y Newell’s por la Copa de la Superliga.

De esta manera, ya como futbolista de Argentinos Juniors, el atacante uruguayo no pudo volver a jugar en el nuevo formato de la Liga Profesional de Fútbol y todavía está a la espera de la resolución de su caso. En las últimas horas, Silva habló sobre cómo atraviesa la suspensión. “Como me ves en la cancha, peleándola. No me dejo caer. Tengo una familia que me apoya y tengo una carrera que me avala. Me toca vivir este momento no positivo, pero todo lo intento pasar todo para el otro lado”, dijo el ex Boca en diálogo con el programa F90 que se emite por ESPN.

Sin embargo, Vignolo tenía una sorpresa preparada para el delantero: un vídeo de su esposa, en el que le dedicó un cálido mensaje: "Hola amor, ¿cómo estas? me hago presente para decirte que te amo mucho, que estoy presente en las buenas y en las malas. Que estoy orgullosa de vos, primero, por la gran persona que sos. Y por el gran profesional que sos, que eso me consta, al ver tu día a día, el empuje y la dedicación que tenés. Decirte que vamos a estar al lado tuyo, pase lo que pase. Sos un gran guerrero, te amamos".

Visiblemente emocionado, Silva solo atinó a tocarse la frente y decirle al Pollo: "Que hijos de puta que son, terrible".

Al mismo tiempo, el Tanque aprovechó para recordar cómo fue el proceso que llevó adelante con su mujer para volver a ser padres. “Me tocó un tratamiento de fertilidad y tenía que nivelar algunas hormonas y, cuando dejé de lado, saltó más elevada la testosterona. Y bueno, en un partido de Gimnasia contra Newell´s fui al control y después de tres meses, ya estando en Argentinos, me dan la notificación. Llega un telegrama a casa”, explicó.

Visiblemente conmovido luego de ver un video en el que su esposa le dejó un sentido mensaje por su continua lucha, Silva se emocionó hasta las lágrimas y dijo: “Mi señora fue la más golpeada. Estamos hablando de tener familia, de tener un hijo, ¿no?. Estamos peleándola”.

“Gracias a Dios yo tengo dos hijas, pero estaba buscando uno más. Tengo amigos cercanos que la están padeciendo, pero bueno. Acá estamos”, agregó el delantero de 40 años.

Silva tiene una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Después de su experiencia en Uruguay, Italia y Brasil, el primer club donde recaló el punta fue Newell ‘s en 2005. Luego de su paso por el conjunto rosarino, vistió las camisetas de Gimnasia, Banfield, Vélez, Lanús, Arsenal, Talleres de Córdoba y el Xeneize, donde celebró el título de la Copa Argentina en 2012.

Además de confirmar que recibió el apoyo de sus muchos de sus colegas, el uruguayo explicó que se reunió hace algunas semanas con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en su camino de intentar revertir la sanción y poder volver a la competencia profesional.

“Son momentos malos. A todos nos tocó vivirlos. Aprendí a lo largo de mi carrera que a los momentos malos hay que pasarlos por arriba. Esto es una injusticia. Me toca vivirla, pero la voy a eludir”, concluyó.