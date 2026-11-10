El fútbol argentino recibe al papa León XIV: los saludos de Instituto, Talleres y Belgrano durante su visita a Córdoba

Los saludos del fútbol argentino al papa León XIV durante su visita al país: qué clubes le dieron la bienvenida al Sumo Pontífice.

La visita del papa León XIV a la Argentina también tuvo repercusiones en el ámbito del fútbol, especialmente durante su visita a Córdoba. En las últimas horas, Instituto, Talleres y Belgrano, los tres cuadros más importantes de la provincia, utilizaron sus canales oficiales para darle la bienvenida al Sumo Pontífice, con mensajes en los que destacaron valores como la esperanza, la fraternidad y la unidad además de recordar el legado de Francisco.

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Desde Alta Córdoba, la 'Gloria' publicó un saludo en el que definió a la provincia como una tierra de encuentro, fe y esperanza; también hizo referencia al mensaje que transmitió Francisco durante su pontificado, a quien describió como alguien que supo llevar "un mensaje de humildad, fraternidad y amor por los demás a cada rincón del mundo". Por último, el club expresó su deseo de que ese espíritu siga inspirando nuevos caminos para fortalecer la unión y cerró su publicación con una bienvenida especial: "¡Bienvenido a nuestra Córdoba, Santo Padre!".

Por su parte, Talleres también se sumó a los saludos y recibió al papa a través de sus redes sociales. "¡Bienvenido León XIV a la ciudad de Córdoba!", expresó la institución de Barrio Jardín, que presentó a la provincia como "una tierra de encuentros, brazos abiertos y profundas raíces". Además, recordó el mensaje de "amor, fraternidad y unión" de Francisco como referencia para construir una sociedad más integrada. "Desde el Club Atlético Talleres te damos la bienvenida a nuestra Córdoba. Que tu visita renueve la esperanza y nos encuentre unidos", concluyó el comunicado.

Por último, Belgrano también se sumó a los homenajes y eligió darle la bienvenida al Papa de forma especial: instaló carteles en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, uno de ellos en la intersección de avenida Colón y Nicolás Avellaneda, por donde estaba previsto que pase el papamóvil durante la recorrida del Pontífice. "Bienvenido León XIV a la provincia del campeón", fue la frase elegida por el 'Pirata', en una referencia a su consagración en el Torneo Apertura 2026.

El mensaje de Belgrano durante la llegada del papa a Córdoba: "Bievenido a la provincia del campeón".

La camiseta de Belgrano que recibió el papa León XIV.

Los gestos de San Lorenzo y Estudiantes para recibir al papa León XIV

Otros clubes del fútbol argentino también tuvieron gestos vinculados con la visita de León XIV. San Lorenzo, institución de la que Francisco era reconocido hincha, le dedicó un homenaje especial antes del partido ante Platense en el Nuevo Gasómetro. Los futbolistas azulgranas lucieron un parche conmemorativo en el pecho con las imágenes de Francisco y León XIV, acompañados por una pancarta con el mensaje: "Bienvenido León XIV, el club de Francisco reza por vos".

Estudiantes de La Plata, en tanto, tuvo un representante especial durante la recorrida del Sumo Pontífice por el Cottolengo Don Orione de Claypole. Allí, la periodista platense Marita Duarte, hincha del Pincha, le entregó una camiseta del club como obsequio. "Una camiseta de Estudiantes de La Plata, con amor y para usted", le dijo al momento de acercarle la casaca. León XIV recibió el regalo, agradeció el gesto y protagonizó una de las postales futboleras de su visita al país.

El saludo de la Asociación del Fútbol Argentino al Papa León XIV tras su llegada al país

La Asociación del Fútbol Argentino, en representación de su presidente, Sr. Claudio Tapia, y de todo el fútbol nacional, le da la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, quien desde este domingo 8 de noviembre visita nuestro país en el marco de su viaje apostólico por la región.

La Argentina recibe al Santo Padre con motivo de una visita que representa un acontecimiento de especial significado para nuestro país y para millones de personas que encuentran en su mensaje un espacio de encuentro, reflexión y esperanza.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino, junto a sus clubes, dirigentes, futbolistas y todos los integrantes de la familia del fútbol, expresamos nuestro saludo y nuestros deseos de una grata estadía durante estos días en nuestra tierra.

¡Bienvenido a la Argentina, Santo Padre!