Furor en Europa: las reacciones al partidazo de Nico Paz en Champions League con el Como

Furor en Europa por Nico Paz: las reacciones de la prensa a la gran actuación del volante argentino en Champions League.

La increíble actuación de Nico Paz en la goleada del Como ante el Manchester United por la tercera fecha de la fase regular de la Champions League generó un enorme revuelo en el fútbol europeo. El mediocampista de la Selección Argentina fue una de las grandes figuras del encuentro, en el que convirtió un doblete y dio una asistencia para el 4 a 1 del cuadro italiano, y acaparó los elogios de la prensa italiana, española e inglesa, que destacaron su protagonismo y su influencia en el resultado frente a uno de los clubes históricos del continente.

{{{htmlAmp}}}

En Italia, los principales medios deportivos le dedicaron sus titulares al volante. La Gazzetta dello Sport resaltó su capacidad goleadora con el título "Paz espectacular marca un doblete", mientras que Tuttosport eligió una frase contundente: "Paz de locos". Por su parte, Calciomercato destacó el "Show del Como de Paz" y Corriere dello Sport resumió su actuación con otro elogio: "Show de Nico Paz".

La prensa europea, rendida ante Nico Paz: "Partido histórico"

Los reconocimientos también llegaron desde España, país en el que nació el futbolista y donde dio sus primeros pasos como profesional con el Real Madrid. El diario AS calificó su desempeño como un "partido histórico" y subrayó el extraordinario momento futbolístico que atraviesa el argentino quien, tras el retiro de Lionel Messi de la 'Albiceleste', se perfila como uno de los posibles "herederos" a la camiseta número '10'.

En Inglaterra, en tanto, los medios combinaron los elogios al mediocampista con las críticas al presente del Manchester United y a su entrenador, Michael Carrick. El Daily Mail puso el foco en el protagonismo del argentino y destacó que "la estrella de Nico Paz brilló para los locales", en una jornada en la que el jugador del Como acaparó la atención de la prensa europea.

La prensa europea, rendida a los pies de Nico Paz.

La prensa europea, rendida a los pies de Nico Paz.

El resumen de la gran noche de Nico Paz en Champions: doblete y asistencia

Apenas dos minutos necesitó el ex Real Madrid para abrir el marcador en el estadio Giuseppe Sinigaglia: tras una jugada por el sector derecho, recibió en el borde del área la asistencia de Lucas da Cunha y soltó un zurdazo potente, que entró inatajable en el segundo palo. Durante toda la primera mitad, el mediocampista de 22 años fue dueño de las acciones y protagonista en el circuito de juego del cuadro dirigido por Cesc Fàbregas.

En los primeros minutos del complemento, Paz lideró un rápido contraataque del Como y encontró solo por el medio a Anastasios Douvikas, quien estiró la ventaja a dos goles sobre el United, que no contó con Lisandro Martínez en la zaga central. Un rato después, presionó y recuperó en una floja salida del rival, trasladó a máxima velocidad y definió con categoría para decretar el 3 a 0 y darle forma a la goleada del elenco local.

A falta de un cuarto de hora para el final, Jacobo Ramón convirtió el cuarto tanto del Como con un fuerte cabezazo, y poco después el argentino sería sustituido en lugar de Samuele Ricci. Mientras se retiraba, recibió numerosos aplausos y una gran ovación por parte de los hinchas, en reconocimiento a la gran actuación que tuvo en la victoria de su equipo.