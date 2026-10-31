La furiosa reacción de un tenista argentino en Ecuador con la que se fue en pleno partido: "No se puede jugar"

Un tenista argentino en Ecuador tuvo una furiosa reacción y se fue del partido

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli protagonizó un llamativo momento en medio del Challenger de Guayaquil en Ecuador en pleno partido de cuartos de final contra el brasileño Joao Lucas Reis da Silva. El 75° del ranking ATP estaba 5-5 en el primer set contra su rival y tomó una decisión desde la bronca que le traerá consecuencias. Esto se debe a que abandonó el encuentro por el mal estado de la cancha y se mostró enojado por esta cuestión con una reacción que se viralizó.

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La reacción de Carabelli en Ecuador por el mal estado de una cancha y el posterior abandono

Este viernes 30 de octubre, el argentino estaba 5-4 arriba y tuvo la chance de ganar el primer parcial, pero perdió su saque y el brasileño igualó las acciones. Acto seguido, Carabelli tomó sus cosas y se retiró de la cancha sumamente molesto. "Cami, ¿qué hacemos?", preguntó el juez viendo la situación y el tenista le respondió: "Está horrible la cancha. No se puede jugar, todo el día acá". A pesar del intento de la autoridad de que se quede, no fue posible y el "Brujo" se fue ante la mirada de todos, incluso de su rival que lo festejó poco después.

La reacción de Camilo Ugo Carabelli por el estado de la cancha

Por supuesto, este acionar le traerá serias consecuencias por parte de la ATP. En principio fue descalificado y perdió los 12 puntos acumulados que tenía por llegar a cuartos de final. Así también los dólares conseguidos en premios durante el certamen, a lo cual se puede sumar una sanción económica que puede extenderse desde los 3.000 hasta los 5.000 dólares. Cabe destacar que algo similar le pasó a su compatriota Álex Barrena días atrás cuando se cruzó fuerte con el juez de silla por el mismo problema.

Peligra el dobles en tenis: 150 jugadores firmaron una dura carta por la medida de la ATP de recortar premios

Más de 150 jugadores firmaron una dura carta abierta dirigida a la ATP para frenar un plan que, desde 2028, reduciría a la mitad los cuadros de la modalidad de dobles recortando así su porción de premios del 20% al 10%. El reclamo suma a leyendas como los hermanos Bryan y a más de 20 federaciones, entre ellas la de nuestro país.

El conflicto se destapó en una reunión realizada durante Wimbledon, donde la ATP les informó a los jugadores que estaba revisando su reglamento de dobles. Desde entonces, la tensión no paró de crecer. Las medidas en estudio, que regirían a partir de 2028, son drásticas:

Masters 1000: los cuadros quedarían reducidos a solo 16 parejas.

ATP 500 y 250: los cuadros principales tendrían apenas ocho duplas.

Premios: la porción del dobles en el pozo total bajaría del 20% al 10%, y la diferencia pasaría al single.

En la práctica, la participación de parejas en los torneos del circuito se reduciría a la mitad.