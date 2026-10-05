El técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena se refirió al presente futbolístico y personal de Leonardo Flores, la nueva joya del club de la Ribera y de la Selección Argentina. El entrenador valoró el rendimiento del jugador, destacó su mentalidad para encarar las oportunidades y remarcó la necesidad de cuidar su entorno frente a la exposición creciente que atraviesa en su carrera.

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El técnico hizo hincapié en las presiones y los intereses externos que suelen aparecer cuando un jugador comienza a destacarse. En ese sentido, fue tajante sobre la postura que mantiene con quienes manejan la carrera del joven para evitar distracciones fuera del campo de juego.

"Voy a seguir rompiéndole las pelotas a los agentes o representantes que lo cuiden. Sabe que en estas situaciones se acerca mucha gente", advirtió Rodolfo Arruabarrena, quien aseguró que desde su posición y desde el ámbito de la selección buscarán guiarlo en este camino.

El entrenador completó su mirada sobre las condiciones del futbolista: "Desde el lado nuestro, y sé que del lado de la selección, lo trataremos de aconsejar. Después dependerá de él. Pero es un chico con hambre, con ganas".

La rutina de viaje y la importancia del descanso

Más allá de lo estrictamente táctico o formativo, Arruabarrena puso el foco en un factor cotidiano que considera determinante para el rendimiento físico: el tiempo de traslado y la recuperación física entre cada jornada de trabajo.

"Te voy a ser sincero, Leo vive en Béccar y se hace una hora y media. Y me rompe las pelotas que no viva acá en Puerto Madero. Pero bueno, son cuestiones que me gustaría que cambiase", confesó el técnico durante la charla televisiva al detallar el desgaste que implican los viajes diarios.

Para concluir, Rodolfo Arruabarrena remarcó que espera una pronta solución habitacional para optimizar la logística de los entrenamientos: "Hablo lo que tengo que hablar. No mando mensajes, pero bueno, creo que lo van a solucionar para que se haga 25 minutos no más para entrenar y esté más descansado".