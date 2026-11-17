El periodista y relator Sebastián "El Pollo" Vignolo se refirió en el programa El Tribunero a las repercusiones de sus dichos sobre los participantes del certamen 412. En una charla distendida junto a los integrantes de la mesa, el conductor reconoció el tono tajante que utilizó durante su última intervención al aire para evaluar el rendimiento deportivo de los equipos.

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"La verdad hoy fui duro con los pibes de cuatro doce que fueron un desastre", afirmó Vignolo al recordar el descargo que realizó tras la jornada. Al ser consultado sobre hacia quién se habían dirigido sus comentarios más severos, el relator puntualizó sobre el creador de contenido La Cobra y las jugadas que protagonizó durante el encuentro.

La mirada sobre el rendimiento futbolístico

El debate en el estudio giró en torno a los fallos en la definición y a la calidad exhibida sobre el terreno de juego. Frente al intercambio con sus compañeros de mesa respecto a que "erran los que patean", Vignolo mantuvo su postura sobre las falencias técnicas observadas en el cotejo.

El conductor describió el trámite del partido como "el desarrollo de dos equipos que no saben jugar", aunque luego concedió una conclusión pragmática sobre el resultado final del cruce: "Dentro de lo malo ganó el mejor".

Anécdotas del relato y la comparación con otras épocas

En otro pasaje de la conversación, Vignolo compartió una situación que vivió mientras transmitía las alternativas del juego, enfocada en la participación del periodista Gastón Edul frente a la diferencia física con otros rivales. "Yo en un momento estaba relatando y digo: 'se metió un caniche'", comentó entre risas.

Hacia el cierre del intercambio, la mesa comparó el nivel del torneo actual con los partidos informales que solían organizar en Ezeiza. Al respecto, el relator remarcó la superioridad de aquellos encuentros pasados al asegurar que en ese entonces contaban con un "mejor nivel".